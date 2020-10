Los perros también van… al crematorio

Ana Luna conoció a Chispita hace 15 años. La encontró malherida, la cuidó y tuvo cachorros, vivieron juntas más de una década hasta que hace unos meses la perra fue diagnosticada con hipotiroidismo, una enfermedad que Chispita no logró vencer.

Para despedir a su compañera de vida, Ana acudió al Crematorio Xoloescuincle, el primero público que tiene la Ciudad de México para mascotas, ubicado dentro del Panteón Dolores en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Nunca me imaginé que tendría la necesidad de venir. Llamé al teléfono que decía en internet, hice la cita y al otro día ya estaba aquí para la cremación y la recuperación de cenizas… y con costos accesibles”, cuenta mientras espera a que le entreguen los restos de su mascota.

Para despedir dignamente a Chispita, su dueña tuvo que dejar en su hogar -en la colonia Portales Norte que pertenece a la alcaldía Benito Juárez- al resto de su familia perruna: Panda, Pelón, Morita, Mila, Juno, Mabil, Huesos y 11 gatos a los que les da de comer.

Foto: Maleny Navarro | El Sol de México

Cuando habla de Chispita una sonrisa que escapa del cubrebocas se pinta en su rostro y la acompañan las lágrimas que aceptan que ya no estará más con ella, pero Ana se consuela por los 15 años en los que ambas fueron felices.

”Le diagnosticaron hipotiroidismo y eso fue lo que se la llevó, pero el tiempo que vivió con nosotros fue muy feliz”, dice Ana

Tiene mucho amor usted, le dice la reportera

”Y así me voy a morir”, logra decir Ana con el sentimiento a flor de piel.

Servicio personalizado

Chispita es una de los 385 animales de compañía, desde perros hasta patos, que han sido cremados en este servicio público hasta el pasado 28 de octubre. En la capital del país existen dos alcaldías más que cuentan con hornos, aunque sin tener instalaciones expresas para este servicio personalizado.

Vanessa Villarreal, directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuenta en entrevista para la Organización Editorial Mexicana que el servicio se ofrece a todos, sin importar su lugar de residencia. Además, asegura que los costos son accesibles a comparación de las opciones en servicios privados.

“Ha tenido aceptación de los ciudadanos y no sólo de Miguel Hidalgo, también de todas las alcaldías. Hemos tenido hasta servicios del Estado de México, en redes sociales nos buscan mucho y bueno, es que hoy en día la gente ha tenido la conciencia de ser tutores responsables”, dice.

“Antes no había esa cultura y formación de decir: tu animalito no solamente es un objeto, es parte de la familia y con base en eso es que la gente ha tenido ese amor por sus seres de compañía, que lo que hacen es darles una sepultura digna y no como acostumbraba la gente de tirarlos al recolector”, agrega.

Ana coincide, ella estaba preparada económicamente para la emergencia de Chispita. “Yo creo que es importante siempre tener un colchoncito para su comida, estas cosas, el médico… para no tirarlos porque son parte de la familia, nos dan tanto amor y creo que sí deberían (otros dueños) tomar poquito dinero y guardarlo, para que no lo sintamos pesado cuando pasa esta situación. Ellos son nuestra familia”.

¿Cómo acceder al servicio?

Ante la contingencia sanitaria por Covid-19 es necesario tener una cita. El crematorio sabe que son servicios que requieren atención inmediata por lo que abren espacios al día inmediato de las llamadas.

Sólo se puede agendar el servicio de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas a través de dos números telefónicos: 5591304278 y 5534169940, y el pago únicamente se realiza en efectivo. El crematorio está en el tercer acceso ubicado sobre Constituyentes.

La funcionaria aclaró que no existe ninguna otra vía, ni por redes ni desde otros accesos del panteón, para solicitar el servicio. Tampoco tienen por el momento convenios de recolección de mascotas, por lo que el traslado hasta el panteón debe realizarse por cuenta del dueño de la mascota.

Es importante que puedan acudir prevenidos con una urna, pues el crematorio no las ofrece de ningún tipo ya que aún no está regulada su venta por las autoridades capitalinas. Si el dueño no lleva urna, las cenizas se entregan en una bolsa biodegradable. La alcaldía espera avanzar en este tema y poder ofrecer las urnas el próximo año.

Al llegar, se pesan los restos del animal de compañía para darle certeza al dueño del costo del servicio. El personal lo lleva a la sala del horno y lo ingresa, mientras las personas esperan. Tampoco se admite la presencia de niños.

Durante los dos primeros meses de operación de este sitio, han atendido en promedio ocho servicios al día, entre tortugas, patos, gatos y perros de distintos tamaños.

“La estadística es que es lo que más traen son perros, pero también hemos tenido una persona que trajo una tortuga porque los animales de compañía no son sólo perros, la gente busca peces, hurones, ratones, hámsters, conejos. Una persona que vino, su papá tenía una coneja y la amaba y buscó cremarla”.

Chispita ahora descansa junto a su familia, está en un altar junto a otra de sus hermanas y Ana está tranquila.

Costos

*Cremación comunitaria (es decir sin recuperación de las cenizas)

De 1 a 20 kilos - 360 pesos

Más de 20 kilos - 600 pesos

*Cremación individual (con rescate de cenizas)

De 1 a 20 kilos - 780 pesos

Más de 20 kilos - mil 200 pesos

