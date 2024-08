“Los vecinos no hablamos del caso Narvarte”, dicen habitantes del edificio a 9 años del multihomicidio

El edificio donde hace nueve años se registró el multihomicidio de la colonia Narvarte se renta desde hace más de un año a través de Airbnb, mientras que vecinos intentan dejar estos hechos en el pasado.

El 31 de julio de 2015, cinco personas fueron asesinadas en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la alcaldía Benito Juárez, el cual fue recuperado por su propietario en 2021 y puesto en renta tradicional hasta el año pasado.

“Este edificio tiene cuatro dueños. Todos los departamentos son rentados, algunos completos por 17 a 20 mil pesos mensuales, y otros, como el del asesinato, son rentados por cuartos a roomies o por Airbnb”, explicó Margarita, quien prefirió resguardar su verdadera identidad.

Ella vive en el edificio de 10 departamentos desde 2019 y es una de las habitantes más antiguas, pues señaló que tras el crimen muchos inquilinos que rentaban decidieron irse por miedo y fastidio, pues constantemente había manifestaciones, misas o curiosos que llegaban al lugar a tomar fotografías o montar altares.

Incluso, indicó que apenas el año pasado los residentes decidieron quitar la placa luctuosa de Olivia Alejandre, Mile Virginia, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Rubén Espinosa argumentando temas de Protección Civil y borraron los rostros que fueron pegados en el portal, para evitar el acoso de curiosos.

El departamento donde se cometió el multihomicidio se renta por Airbnb / Foto: Dana Estrada / El Sol de México

“Ha sido difícil vivir en este edificio. No me tocó ni de cerca el asesinato de las cinco personas, y aún así ha sido revivirlo constantemente. Hoy, los vecinos no hablamos de lo que pasó, el departamento es ocupado constantemente por muchas personas. El edificio cambió de ser departamentos de renta normal a ser temporal, de roomies a quienes les rentan por cuarto y fue por lo que pasó”, explicó Margarita.

El departamento 401 y otros más del edificio son propiedad de una persona identificada como el ingeniero Blanco, dueño de la empresa de bienes raíces “Blanco y Asociados” y quien también posee inmuebles en colonias como Alamos, Nápoles, Centro, y en estados como Querétaro.

En diciembre de 2014, siete meses antes del multihomicidio fue ofertado como una vivienda familiar en la plataforma de YouTube. Y ahora a través de una anfitriona de nombre Jocelyn o Joy’s House, se ofrece como hospedaje temporal en Airbnb para 10 huéspedes, alojándose en tres habitaciones con seis camas dobles, por mil 492 pesos la noche.

Foto: Luis Barrera / La Prensa

Exigen justicia

Familiares de las víctimas y colectivos se manifestaron ayer afuera de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx para exigir justicia, al afirmar que no hay avances en la investigación.

Con pancartas y pintas en el recinto, afirmaron que hay más involucrados y recordaron los acontecimientos donde tres sujetos ingresaron al domicilio y torturaron y asesinaron a las cinco personas, quienes se dedicaban a diversas labores. Una de ellas era activista, otra modelo colombiana, una maquillista, una trabajadora del hogar y otro era fotoperiodista.

“Los hechos fueron parte de un operativo coordinado por lo menos por otras dos personas que acompañaron de cerca los hechos por medio de una red de comunicación de por lo menos 10 personas involucradas”, indicó Edgardo Calderón, coordinador de defensa de la organización Artículo 19.

“Son ya nueve años en donde familiares y sus representantes hemos tenido que llevar una carga continua presentando las evidencias a las autoridades, generando un memorial para que no se olvide el hecho, insistiendo en que cumplan con su labor de agotar todas las líneas de investigación y de dar con todos los responsables”, agregó.

Una de las líneas de investigación,explicó, tiene que ver con el fotoperiodista Rubén Espinosa y la actividad de defensa de derechos humanos de Nadia Vera.

El activista recalcó que desde este hecho han asesinado a otros 77 periodistas. mientras que 31 permanecen desaparecidos, siendo Veracruz el estado con más crímenes de este tipo, de dónde Espinosa era originario.

Asimismo, los familiares y activistas reclamaron que a menos de 48 horas de haber colocado un memorial, este fue retirado de la zona.

“Repetimos lo que dijimos desde el día que lo instalamos hace cuatro años, si lo retiran lo volveremos a poner en memoria de Mile, Yesenia, Rubén, Alejandra y Nadia, y no nos detendremos”, afirmó.

Con información de Karla Rivas