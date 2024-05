Madres buscadoras de CDMX critican actitud de autoridades tras denuncia de crematorio

Colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México cuestionaron el desplegado de autoridades, tras la denuncia del supuesto crematorio clandestino de personas, ubicado en las faldas del Volcán Xaltepec, en los límites de Tláhuac e Iztapalapa.

Afuera de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada (FIPEDE), ofrecieron un posicionamiento donde acusaron que para que ellas puedan realizar sus búsquedas deben esperar hasta nueve meses para ingresar a las zonas o perímetros, además de no contar con el apoyo de las autoridades.

“Nos queda claro que podemos hacer una publicación en "X" y que vamos a tener este tipo de respuesta, este tipo de cuestionamientos les estamos dando a la autoridad, preguntando si acaso algunas personas tienen más posibilidades por cuestiones mediáticas, que nuestros casos se han ido trazando y por qué no tenemos esa eficacia”, expresaron.

“Nosotros no estamos tratando de desdeñar el derecho de nadie a buscar en cualquier lugar del país, sin embargo, creemos que esto nos deja la duda de por qué se hace este tipo de trabajos por parte de las Fiscalías en casos de que no tienen carpetas aperturadas”, señalaron.

Recordaron que ya pasaron más de dos meses y siguen sin tener los resultados de las pruebas genéticas del hallazgo de los restos encontrados en la búsqueda de Pamela en la zona del Ajusco el pasado 23 de febrero, por lo que existe una crisis forense y una deficiencia en la identificación y remoción en las búsquedas.

“La Fiscalía no tiene equipo, no tiene palas, no tiene picos, no tiene cernidores, no hay un material que nos permita trabajar en espacios de búsqueda y eso también es un elemento a demandar. Necesitamos más capacitación de búsqueda en campo, no sólo en gabinete o carpetas de investigación”, acusaron.

Señalaron que ven como una mala práctica que cualquier buscadora se introduzca a búsquedas dentro de contextos desconocidos y que pueden generar transformaciones en el entorno.

“A las buscadoras locales les puede entorpecer su trabajo y alterar las dinámicas de los espacios de posible hallazgo, por eso somos cuidadosas en exigir medios y condiciones de seguridad ante entornos de mucha violencia social”, se lee en el documento.

Rechazaron la opinión pública que en las últimas horas han retomado autoridades y medios de comunicación, que de forma insensible y llena de prejuicios han estigmatizado el trabajo que hacen las madres buscadoras.

Informaron que en la reunión que sostuvieron en la FIPEDE no estuvo presente el encargado de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, ni el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho.