Maestros impiden la toma de la Facultad de Derecho

Antes de las 6:00 horas de ayer martes, 20 mujeres y cinco hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto intentaron tomar la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero este hecho no lo realizó la comunidad estudiantil, sino un grupo organizado que busca otro tipo de negociación, aseguró su director Raúl Contreras Bustamante.

"Tenemos que forzosamente levantar la denuncia y esperemos que el gobierno tome nota de esto y que vea que la Universidad es víctima de un movimiento que no es estudiantil, no desconozco las denuncias de discriminación y violencia de género, pero creo que ya se convirtieron en un pretexto para otra cosa", asentó, el director de la Facultad de Derecho.

En entrevista con El Sol de México , asumió, que lo que se vivió en la Facultad quedó evidenciado que no es un movimiento estudiantil espontáneo sino que son grupos perfectamente organizados que están aprovechando la oscuridad y la madrugada para despojar a la comunidad de sus instalaciones, para después impedir que haya clases y después a base de presión lograr otro tipo de acuerdos.

"Que se vea en la sociedad que esto no es molestia de los estudiantes sino que está debidamente orquestado por un movimiento que pareciera ajeno a la Facultad, porque a las 5:45 horas de la mañana, 20 mujeres vestidas de negro, encapuchadas, brincando las rejas, utilizando instrumentos para cortar las cadenas, quebrar la pantalla, vidrios, pintas, esa no es la manifestación del estudiantado, por lo menos no el de nuestra Facultad", expuso.

LO QUE SUCEDIÓ

Minutos antes de las 6:00 horas, el director recibió el reporte de que seis personas brincaron las bardas, que traían unas pinzas y rompieron los candados donde después permitieron que un grupo de mujeres ingresaran a la Facultad.

Platicó que entró a la Facultad y se le acercó a las muchachas: "Les dije cuál es el objetivo, les pregunté: ¿son estudiantes?, y dijeron que sí, les respondí, no creo porque nuestras estudiantes no hablan con tantas groserías y con esa violencia".

Dijo que las invitó a ingresar al auditorio a dialogar, pero que no quisieron. Las 25 personas, según información del director, no pudieron tomar el plantel porque los profesores no lo permitieron. Alrededor de cinco maestros fueron salpicados con pintura, incluso el propio director.

SÍ HAY VIOLENCIA DE GÉNERO

Reconoció que en la Facultad sí se genera la violencia de género, pero que este es un problema de la sociedad y que la UNAM tendrá que combatir y ayudar a cambiar, pero eso se logrará con la Universidad abierta, donde se genera conocimiento para hacer un cambio cultural.

Se le preguntó qué está haciendo la Facultad para evitar la violencia de género, a lo que respondió: "La Facultad de Derecho, para empezar, hay que aclarar que la mayor parte del alumnado, casi el 60 por ciento son mujeres, tenemos un Consejo Técnico totalmente paritario, tenemos una Comisión de Género... Hicimos un nuevo plan de estudios con perspectiva de género", indicó.

MARCHA

Ayer fue convocada una marcha de alumnos de las preparatorias 1 y 9 que partieron de la estación del Metrobús La Bombilla hacia La Rectoría, donde entregaron un pliego petitorio. En el evento hubo un grupo de jóvenes encapuchados que realizaron pintas y rompieron vidrios y otro que esperó a entregar sus demandas.

Entre las solicitudes se encuentra la aplicación de la unidad de protocolo para casos de violencia de género y la incorporación de una psicóloga que apoye a las alumnas que denuncien.