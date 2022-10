Maestros piden a Rectoría de la UNAM intervenir en el conflicto del CCH Sur

Académicos del CCH Sur demandaron la intervención de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para mantener la seguridad en el plantel, luego de que un grupo de encapuchados tomó las instalaciones y mantiene un paro de labores indefinido en protesta por el abuso sexual del que fue víctima una alumna.

"Solicitamos de Rectoría la intervención de instancias y los apoyos necesarios para mantener las condiciones de seguridad que permitan el libre ejercicio de la docencia y el desarrollo de las actividades de estudiantes y trabajadores fuera del ambiente de terror y zozobra que han impuesto grupos violentos en el plantel, escuelas y facultades de nuestra Universidad", destacan los profesores.

En una carta enviada al rector Enrique Graue, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras y de los Consejos Académicos de las Áreas de Matemáticas, Histórico Social, Talleres de Lenguaje y Comunicación, así como de Ciencias Experimentales y coordinadores de grupos de trabajo del CCH Sur destacaron: "No podemos ser rehén de grupos violentos minoritarios que buscan alterar la vida académica de nuestra institución".

Los académicos recordaron que la dirección del CCH Sur convocó el viernes 21 de octubre a las 12:00 horas, a una asamblea incluyente de estudiantes, profesores y trabajadores con el fin de informar sobre los avances en materia de seguridad y casos de violencia de género, así como para abrir un diálogo de los tres sectores sobre estos temas.

"La asamblea fue violentamente interrumpida por un grupo de mujeres que, posteriormente, en una asamblea alterna puso a votación el tema de paro indefinido de actividades escolares, pero al no recibir el voto favorable de los estudiantes destrozaron, junto con encapuchados, el edificio de la Dirección y la Oficina Jurídica.

El sábado 23 de octubre, el grupo autodenominado “Comunidad Estudiantil Organizada” emitió un comunicado en el cual presenta un pliego petitorio que demanda la renuncia de la directora Susana Lira de Garay y de la abogada de la Oficina Jurídica, Lorena Bautista.

Los alumnos acusaron a la dirección del plantel de no ofrecer el apoyo necesario a la joven violada, quien no pudo ver a su agresor. Según los inconformes, la dirección rechazó actuar jurídicamente porque no había pruebas de los hechos.

En la carta, los profesores rechazaron la violencia como forma de solucionar los conflictos, se solidarizaron con la alumna agredida y su familia, rechazaron el acoso contra la directora y la abogada del plantel.