Mancera responde a solicitud que busca desaforarlo por desplome de la L12

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, respondió al tema de su posible desafuero para esclarecer el colapso en la Línea 12 del Metro.

A través de su cuenta de Twitter el senador dijo que estará atento a “lo que requieran las autoridades competentes”.

Además, señaló que que “no es tener fuero” sino que se trata de “si se hicieron las cosas bien o no”.

Respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, como lo dije antes: estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) May 12, 2021

Esto luego de que se diera a conocer que la diputada por Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, propondrá un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitar el desafuero de Mancera Espinosa.

La bancada morenistas afirmó que la “Línea 12 se entregó funcionando adecuadamente al hoy senador Mancera hace ya más de nueve años. Aunado al tiempo que ha pasado, hay que recordar que el sismo de 2017 generó daños estructurales a la Línea 12 del Metro".

"El entonces director del STC Metro, el señor Jorge Gaviño, supervisó los trabajos de reconstrucción y en comunicado de prensa se informó que luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, las labores realizadas en esos puntos de la Línea 12 garantiza e incluso queda sobrado, el reforzamiento de las estructuras atendidas, de lo cual se duda en virtud de los hechos acontecidos"

El pasado 3 de mayo se desplomó la estructura entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que dejó 26 personas fallecidas.