Manifestación de mujeres deja heridas y una reportera agredida

En la marcha de mujeres de este domingo, algunas manifestantes resultaron heridas por golpes que les dieron las policías, además manifestantes agredieron una reportera de La Prensa.

A un año desde que se dio la primera marcha para exigir acabar con la violencia contra la mujer se reunieron la tarde del domingo para cantar las mañanitas frente al Monumento al Ángel de Independencia.

Política Proponen 60 años de cárcel a feminicidas

El 12 de agosto del 2019 se presentó la primera marcha enfrente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debido a que habían denuncias contra policías violadores y el exsecretario Jesús Orta fue bañado en brillantina rosa.

Este día mencionado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo declaró frente a los medios de comunicación que eso había sido una provocación y que no iban a caer.

Esto le costó una multitudinaria marcha y a un año de esto, un grupo de por lo menos 150 mujeres acudieron a cantar las mañanitas por el aniversario donde aún quedan rastros de aquella larga manifestación como la frase: "México Feminicida".

Al mismo tiempo, otras protestantes pintaban consignas en el muro que protegen al Ángel y unas recordaron el nombre de niñas y mujeres víctimas de violación y feminicidio como él se "Fátima, Erika, Valeria y Vero".

En esta ocasión aventaron hojas tamaño carta con nombre y rostro de presuntos acosadores y violadores.

🚨 #AlMomento | Mujeres marchan en CDMX por asesinato de estudiante del IPN



Policías encapsula a las participantes en el Ángel de la Independencia: https://t.co/G4hcx1PJpk



📸 Fotos | Mauricio Huizar pic.twitter.com/OfHa5HZx3H — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 16, 2020 🚨 #AlMomento | Con un fuerte operativo policial, avanza marcha de mujeres sobre Paseo de la Reforma: https://t.co/1786uQqxDA



📸 Fotos | Mauricio Huizar pic.twitter.com/WXpgyiBw24 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 16, 2020

"No busquen a las morras, ellas, están protestando, tomen foto aquí, hay violadores, acosadores. A mí me violó un pastor", gritando se dirigieron a los medios de comunicación y al mismo tiempo enseñaban las caras de distinto hombres.

Ante el gran operativo policiaco que se implementó desde el Ángel hasta la estación del Metrobús Hidalgo, cuestionaron:

"¿Dónde estaban todos estos policías cuando mataron a nuestras mujeres y violaron a nuestras niñas?".

🚨 #AlMomento | "No busquen a las morras, ellas están protestando, tomen foto aquí hay violadores, acosadores" https://t.co/1786uQqxDA



📸 Video | @CeciliaNavaG pic.twitter.com/AKjCJJ8NK5 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 16, 2020

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", en unísono expresaron.

En las hojas pusieron el nombre de Ricardo N con el título "presunto agresor" y acompañado de un texto: "Estudiante de la Prepa 1 Gabino Barrera, pertenece al grupo estudiantil Mercedes Sosa, se dice llamar activista (motivo por el cual no pasan las denuncias en su contra), pero si no apoyas sus ideas manda a golpearte, además, de tomar fotos sin tu consentimiento, si le pides que las borres se porta de forma agresiva, busca intimidar con cadenas y el resto del colectivo, a pesar de ya tener una denuncia, su colectivo lo sigue defendiendo. Se vincula con venta de drogas".

Otra acusación que hicieron es que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo es una encubridora de violadores y hasta la fecha no se ha notado el cambio.

🚨 #AlMomento | Contingente de mujeres ingresa por Reforma a la Zona Rosahttps://t.co/1786uQqxDA



📸 Video | @CeciliaNavaG pic.twitter.com/uwF9YNiyb3 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 16, 2020 🚨 #AlMomento | "México feminicida"



Contingente de mujeres raya consignas en la Glorieta de Insurgenteshttps://t.co/1786uQqxDA



📸 Video | @CeciliaNavaG pic.twitter.com/ezvXKVMGE7 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 16, 2020

"No hay un pinche cambio con este gobierno, no vemos respuestas de ningún puto gobierno, sólo a nosotras nos atacan por manifestarnos pero los acosadores y violadores siguen libres", expresó una adolescente participante.

Desde Matehuala, San Luis Potosí, llegó Marcela y su esposo para reclamar justicia por su hija Lía, misma que fue violada por maestras y utilizada para tener relaciones hasta con hombres.

"Tenía casi cinco años cuando sus dos maestras del kinder la violaron. A mi hija la metían a un salón para tener relaciones sexuales con ellas y hombres"

"Ahora la maestra exige una reparación de daño a su imagen, no la metieron a la cárcel a pesar que hay pruebas por médicos legistas, dejaron libre a sus abusadoras porque la pequeña no recordó fechas y horas", expuso.

La violencia entre policías y manifestantes se presentó en la Glorieta Cuitlahuac sobre Reforma e Insurgentes, aquí las policías habían dejado libre el monumento y las manifestantes tumbaron a patadas los muros que protegían este espacio.

🚨 #AlMomento | El contingente se mantiene en el Monumento a Cuauhtémoc, reportan al menos tres mujeres golpeadas por las policías y otras más dañadas por el gas lacrimógeno. https://t.co/1786uQqxDA



📸 Fotos | Mauricio Huizar pic.twitter.com/IXVWejSKOz — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 16, 2020

Las Ateneas grupo de la SSC dedicado a atender las marchas feministas sacaron a las protestantes del lugar entre golpes y gases de extintores.

En este espacio, pero más cerca de la estación L7 del Metrobús golpearon las manifestantes a dos mujeres, una de ellas se denunció que era trabajadora de gobierno y otra es reportera de La Prensa, a esta última le quebraron su celular y la lastimaron físicamente por estar haciendo su trabajo.

🚨 #AlMomento | Durante la manifestación de esta tarde, mujeres agredieron a la reportera Karla Rivas de La Prensa [@laprensaoem]. Le quitaron su celular y lo aventaron.



Fotos | Laura Loverahttps://t.co/1786uQqxDA pic.twitter.com/JojX7Vr3KP — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 17, 2020

CDMX Facebook, Twitter y WhatsApp cooperarán en investigación de delitos de género

Sociedad Va la UNAM contra violencia de género

Justicia Vinculan a proceso a adolescente que asesinó a su madre; ella era académica de la UNAM