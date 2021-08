“Mantendré la defensa de Iztacalco”: Armando Quintero, alcalde electo

Armando Quintero es uno de los alcaldes de la Ciudad de México que logró la reelección, un mecanismo que considera es ideal para gobernar un municipio pues tres años -lo que duran los mandatos locales- son insuficientes.

En entrevista con El Sol de México aseguró que no llevará a cabo una extensión de su gobierno, pues la forma de administrar la alcaldía evolucionó.

Entre sus prioridades para el nuevo mandato está mantener el control con los desarrollos inmobiliarios y las acciones para evitar inundaciones. “Ahora todos me conocen: no soy comeniños, no soy anti empresarios, no soy irracional, pero todos ya tienen claro que soy enérgico en la defensa de Iztacalco y de su gente”, asegura.

¿Considera que algo le hace falta a la alcaldía?

Bueno, la cuestión más significativa que necesita Iztacalco es que concluyamos la recuperación de toda la infraestructura pública para elevar la calidad de vida del conjunto de la población. Ya avanzamos, pero falta. Ese reto es el que tenemos para el periodo 2021-2024 en el que al final de mi segundo periodo, nuestro compromiso es dejar un Iztacalco al 100; esto quiere decir en muy buenas condiciones de la infraestructura pública y con un nivel de calidad de vida de sus habitantes de la alcaldía, mucho mejor del que yo recibí el 2018.

¿Cree en la reelección?

Yo estoy a favor de que pueda haber una reelección, no indefinida como en otros países, pero si creo que en el caso de los alcaldes tres años es insuficiente porque al final del día no son tres años, pero hay muchas personas que por primera vez acceden a una presidencia municipal y entre que agarran los hilos, qué te gusta, se llevan cuatro, cinco o seis meses y luego en el tercer año, los últimos seis meses, son de elección, entonces realmente tienes dos años para hacer un plan de gobierno

¿Se pueden hacer cosas? por supuesto que sí, lo permite un periodo. Si más o menos hiciste bien las cosas pues va a pasar lo que pasó aquí que pudimos reelegirnos.

Nunca van a resolverse todos los problemas porque resuelves unos y aparecen otros, a mi nadie me dijo que me iba a saltar un problemón como el desazolve, bueno pues hay que atenderlo y una vez que lo resolvamos, no será en un solo acto. En 2022, 2023 y 2024 vamos a tener que estar comprando camiones vactor, ademas no será en masa por su costo de varios millones de pesos.

La alcaldía se volvió un polo atractivo para los desarrolladores inmobiliarios, ¿cómo pasó?

Empezaron a ver a Iztacalco como una pechuga grandota de pavo grandote, gordo, bien alimentado y se vinieron con una concepción corrupta desde el gobierno de Mancera, de Mateos y de Estrada (exdelegados). Hicieron uso y abuso de la inversión inmoiliaria.

Estoy a favor de la inversión, de la construcción de vivienda, pero con base en las leyes, normas y tienes que acatar las leyes y normas. Se violaron todas en el uso de suelo.

Se violaban los espacios comunitarios que cada edificio tenía que contener o los desaparecían o los achicaban en beneficio del desarrollador y en perjuicio de los habitantes del edifcio.

Y se robaron todas las medidas de mitigación, todas. De más de 2 mil 500 autorizaciones de desarrollos en esos seis años, por ningún lado hubo medidas

...¿pero qué pasó en su periodo?

Nosotros ahora con medidas de mitigación hicimos un parque lineal. Entre Río Churubusco y el Eje 3, sobre Plutarco Elías Calles. Se hizo ese parque lineal con un costo cercano a 14 millones de pesos que se robaban antes.

¿La relación con empresarios y desarrolladores será cercana?

Si ha sido cercana, estamos haciendo un mercado en Granjas México, el predio nos lo compró Viaducto 515, no ha sido sencillo conseguir estas cosas, ha significado una cierta pelea.

No pido ni un vaso de agua pa mi, pido pa mis vecinos, pa mi alcaldía. Soy enérgico, basta que la pechugota del pavote es nomas pa mi, porque construyen y se van.

No he autorizado ni voy a autorizar solo vivienda, que estoy imponiendo y de facto, pero con la razón en la mano, que si no me generas economía local no te autorizo.

También había una propuesta de 25 niveles, ¿qué les dije a los desarrolladores? ¡sobre mi cadáver! Pero no creas que son palabras huecas, sobre mi cadáver construyen 25 niveles aunque la ley se los permite, pero entre la ley y la justicia, yo voy en la justicia.

¿Qué le respondieron?

Ah no pues creas que se ponen contentos. No, nos tomó más de un año de conflictos, me han acusado a mi. Cerré la ventanilla dos años para recibir proyectos urbanos, edificios, torres, plazas comerciales y sólo permití esos dos años la construccion de vivienda familiar porque tuvieron seis años de fiesta y si no pisaba el freno, iba a estar descontrolado.

Pisamos el freno y ahora estamos en control. Y ahora todos me conocen: no soy comeniños, no soy antiempresarios, no soy irracional, pero todos ya tienen claro que soy energico en la defensa de Iztacalco y de su gente.

