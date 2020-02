Mantienen diálogo con locatarios de La Merced tras incendio

Ante la incertidumbre que mostraron comerciantes afectados por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced, al no saber dónde serán reubicados o si podrán regresar a sus locales, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo les propuso, abrir una mesa de diálogo permanente, partir de este lunes y hasta el próximo domingo.

Sin embargo, la mandataria les dijo que urge que abandonen el mercado para poder iniciar con los trabajos de demolición y reconstrucción.

“No queremos que pase una desgracia, aquí no se trata de lo que nos gusta o no es un tema de protección civil y mi obligación y la de ustedes es cuidar que no se pierda ni una vida más por eso si les parece bien yo les pediría que el lunes ya no haya nadie en el mercado porque así inicia la reconstrucción más rápido”.

Los locatarios pidieron usar la voz y algunos de ellos tomaron el micrófono para poder expresarle sus inquietudes a la mandataria capitalina.

“Ojalá se respeten los locales al interior del mercado y no ocurra lo qué pasó con la reconstrucción pasada en donde ambulantes que no eran ni dueños terminaron ocupando un local al interior de nuestro mercado, nosotros queremos certeza jurídica”, dijo una de las locatarias.

A ese le siguieron varios reclamos como el que les den certeza de dónde serán reubicados y los servicios con los que contarán para desarrollar la venta de sus productos como luz, agua potable u elementos de Seguridad permanentes dos y noche para el resguardo de sus mercancías.

“Antes se acostumbraba reunirse con los líderes a quienes se les asignaban recursos y ellos se quedaban con una parte de esos recursos, ahora no, la situación ya cambió, ahora se hablará con cada uno de ustedes para conocer de manera personal su problemática, esto ya cambió, vamos a ir locatario por locatario y para resolver todas sus dudas e inquietudes aquí va estar una mesa permanente de funcionarios para atenderlos”.

Los locales que fueron siniestrados por el fuego ascienden a 500 y los indirectamente afectados a 531 por lo que en total suman mil 31 locales afectados.

De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Económico, censó 641 locales en la nave mayor de La Merced, 17 en paso a desnivel, 94 en banquetón además de mil 278 comerciantes y empleados censados en la nave mayor de La Merced, 21 en paso a desnivel y 111 en banquetón.

Se iniciaron 916 trámites ante la Secretaría del Trabajo, 19 en Paso a desnivel y 62 en banquetón. Por su parte, la Secretaría de Obras informó que hay avance de obra del 60 por ciento.