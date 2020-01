Mantienen el paro en las prepas 3, 7 y 9 de la UNAM

En algunos planteles ya se hicieron votaciones sobre mantener o no el paro total de actividades en las Preparatorias 3, 7 y 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en otros se analiza esa posibilidad, pero la única certeza hasta ahora es que no hay fecha precisa para reanudar las actividades escolares.

Este viernes la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba se mantuvo en calma, no hubo presencia de alumnos y al interior del plantel fue poco el movimiento de los paristas; esto debido a que en días pasados se hicieron votaciones y la opción de reanudar clases se impuso a la de mantener el paro.

De acuerdo con el profesor del plantel, Arturo Cortés, se espera que el próximo lunes a las 13:00 horas los paristas se reúnan con la directora de la escuela, Gabriela Martínez Miranda, para acordar una fecha de entrega de las instalaciones, pero eso podría no ocurrir ya que hay caminos encontrados entre la autoridad universitaria y los colectivos estudiantiles.

Los paristas demandan que se separe del cargo a entre cuatro y 14 profesores que son señalados por supuesto acoso sexual en contra de alumnas, piden que no se finquen responsabilidades en contra de ellos por los daños a las instalaciones, lo cual causa conflicto a la UNAM porque para activar el seguro y que la aseguradora repare los daños, se requiere de una denuncia formal.

En entrevista con El Sol de México el profesor Cortés comentó que en los últimos 52 días no se ha recibido una denuncia formal en contra de los profesores que presuntamente han cometido acoso sexual, a través de la mesa receptora que se instaló frente al plantel, por lo que no se puede remover al personal dado que significaría despido injustificado.

“No hay fecha para que entreguen las instalaciones, aunque existe la promesa de que el lunes van a acordar los jóvenes paristas, la directora del plantel y la abogada de la universidad la entrega de las instalaciones, que esto ocurra o no ocurra va a depender en mucho de dos cosas: de que los profesores que ellos señalan sean rescindidos, y los jóvenes condicionan la entrega a cambio de que la Universidad no finque responsabilidades por los daños causados al patrimonio.

“La Universidad en varios comunicados, el último de ellos el 8 de enero, ha reiterado que no puede detener los procedimientos de responsabilidad por lo que corresponde a los destrozos. Por momentos parece ser que el punto ya no son las denuncias de acoso, sino parece ser que es el no me finques responsabilidades”, comentó.

Por lo que hace a la ENP 3 Justo Sierra, la tarde de ayer unos 50 alumnos acudieron a una asamblea con los estudiantes que mantienen el paro, en la cual se informó que el lunes sostendrán una reunión con autoridades universitarias en la Rectoría de Ciudad Universitaria para dar cumplimiento a sus demandas, que también van contra el acoso sexual por parte de profesores y alumnos.

En tanto en la Preparatoria 7 este viernes se llevó a cabo una votación entre la comunidad estudiantil para expresar su opinión sobre la continuidad del paro de labores, cuyos resultados se darán a conocer el próximo lunes.