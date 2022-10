Marcha Zombie 2022: los muertos vivientes celebran 15 años de invadir a la CDMX  

Zombies verdes, azules, con partes de la piel y el cuerpo en estado de putrefacción invadieron el centro de la Ciudad de México este sábado durante la marcha que cumplió 15 años.

Apenas terminaba el desfile de los monumentales alebrijes y estos tenebrosos personajes ya estaban listos, desde las 16:00 horas, en el Monumento a la Revolución para recorrer hacia el Zócalo capitalino.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

El zombie doctor Adán, acompañado de su enfermero zombie, su hijo Santiago de cinco años, dijo sentirse feliz de compartir por primera vez un evento así con el pequeño: “Años anteriores no pudimos salir, pero hoy que ya él puede disfrutar estos eventos, me siento muy feliz de poder compartir estos momentos con él”.

Este año, debido al aniversario 15 de la marcha, se convocó a que fuera temática de quinceañeras o novias.

Así, Ivonne decidió transformarse en zombie quinceañera, a ella le agradó que mucha gente acudió al llamado para la marcha pues considera que a la ciudad le hacía falta este tipo de eventos para sentirse viva.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

“La Ciudad de México siempre se ha caracterizado por este tipo de eventos, años anteriores se sentía hasta triste el ambiente, ahora me da mucha emoción que mucha gente vino, me da gusto ver cómo vienen familias, los niños se ven muy felices, yo decidí utilizar de nuevo mi vestido y aprovecharlo en esta ocasión”, comentó.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Cinthia y José se vistieron de novios, lo son en la vida real, vinieron con su hijo de tres años. A él le dio Covid-19 a inicios de la pandemia y ahora se siente contento por estar disfrutando con su familia de estas fechas: “Siempre ha sido mi festividad favorita, hoy me siento contento de poder compartirla con mi familia; a inicios de la pandemia me dio la enfermedad y sí me dio fuerte, hoy afortunadamente puedo estar aquí disfrutando”.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México