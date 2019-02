Mariana Boy asume como Procuradora Ambiental de la CDMX

De la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Jefatura de Gobierno, Mariana Boy saltó a la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), cargo en el que estará por los próximos cuatro años.

Tras rendir protesta desde el Congreso de la Ciudad de México, la ahora procuradora ambiental se desmarcó del PVEM al asegurar que no es militante y que sólo se debe a los capitalinos, mas no a los dirigentes de ese partido político.

“Yo no soy militante del Partido, he sido servidora pública, he trabajado con el Partido Verde, pero no soy militante del partido y vengo a la Procuraduría a ser servidora de los capitalinos y no me debo prácticamente a nadie”, afirmó.

En ese sentido aseguró que en su gestión en la PAOT no habrá reparto de cuotas ni cuates y que lo cargos deben ser ocupados por personas con el perfil idóneo. Para ello hará un análisis durante los primeros dos meses para determinar en qué casos hace ratificaciones y en qué otros nombra a nuevos funcionarios.

“Tenemos que ocupar las posiciones con perfiles adecuados. Aquí no hay amiguismos, parte de lo que estuve proponiendo era acabar con los amiguismos políticos”, dijo en su primera entrevista como titular de la PAOT.

“Lo que necesitamos es gente preparada, con perfiles adecuados para desempeñar adecuadamente las funciones de la Procuraduría y darle resultados a los capitalinos, que eso es lo que se espera de una Procuraduría en la que además los ciudadanos confían tanto”, añadió.

#AlMomento| Ante el pleno de la #ILegislatura, @mariana_boy rinde protesta como nueva titular de la @PAOTmx, para los siguientes cuatro años. pic.twitter.com/QUgse1AGOF — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) 26 de febrero de 2019

Entre sus prioridades Boy Tamborell fijó el tema del desarrollo inmobiliario como el número uno, pero para regularlo de manera efectiva resaltó que hace falta generar mayores facultades para la PAOT para que pueda sancionar, inspeccionar y garantizar la reparación del daño.

“No es suficiente con sancionar y castigar a los infractores, necesitamos garantizar que se repare el daño para que se pueda restituir en medida de lo posible el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la ciudad”, comentó la ambientalista.

En ese sentido reconoció que la PAOT debe dar un segundo paso para tener facultades para sancionar, ya que hoy solamente puede emitir recomendaciones y en muchos casos esas recomendaciones son ignoradas por las autoridades señaladas.

“Lo que necesitamos es fortalecer a la Procuraduría en términos jurídicos para que no solamente sea coadyuvante, sino que puede defender realmente a las víctimas y sea parte de los acuerdos reparatorios”, subrayó.

@Congreso_CdMex aprueba el dictamen de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático referente al nombramiento de la C. Mariana Boy Tamborrell @mariana_boy como titular de la @PAOTmx con 53 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. pic.twitter.com/OTVzg1vAu5 — PAOT (@PAOTmx) 26 de febrero de 2019

Para ello planteó, por ejemplo, la necesidad de crear una ley de responsabilidad ambiental y ordenamiento territorial, “justo para que podamos tener un instrumento jurídico en el que podamos definir qué es daño, quién lo genera, cómo se repara”.

Adicionalmente puso sobre la mesa la urgencia de reformar el Código Penal de la Ciudad de México para que la PAOT pueda “tener la representación de la víctima colectiva y pueda ser parte de los procedimientos penales y poder exigir la reparación del daño”.

Boy Tamborell fue selección por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso capitalino, que preside la diputada del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega.

Su selección fue exprés y en el camino dejó a los otros dos candidatos incluidos en la terna enviada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum: el ex funcionario de Semarnat, César Murillo y el profesor de la UACM, Vladimir Pliego.