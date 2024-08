Martí Batres enviará iniciativa para crear la Secretaría del Agua en la CDMX

El Jefe de Gobierno de la CdMx, Martí Batres Guadarrama adelantó que se está planteando crear la Secretaría del Agua en la Ciudad de México lo cual implicaría una reforma constitucional a nivel local.

“Es muy probable que enviemos esa iniciativa de reforma a la Constitución y hay otra iniciativa que me pidieron los medallistas paralímpicos, el otro día estuve con el Presidente en el abanderamiento de la representación paralímpica de México y me pidieron que los medallistas paralímpicos tengan un apoyo del Gobierno de la Ciudad, entonces vamos a enviar esa incitativa también al Congreso local”.

Al presentar en San Lázaro su libro número 14 titulado "Selección de 50 Propuestas Legislativas para la Transformación de México", el mandatario mencionó que está en este momento el debate sobre la representación.

CDMX Clara Brugada enfocará atención en infancias de la periferia en CDMX

“El artículo 54 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece dos principios de representación: la representación proporcional y la representación uninominal y la Constitución no dice que sólo hay representación proporcional, de hecho prevé que la representación uninominal puede cambiar la dimensión con la que se representan los partidos políticos en la Cámara”, dijo Batres.

Y aclaró que dichas figuras no las aprobó Morena, sino que ya estaba planteado así el esquema de representación por ambas vías desde hace muchos años y la última versión es de 1996 aprobada por el PRI y por el PAN, y no dice la Constitución que la aprobación proporcional deba hacerse sobre la base de coaliciones sino de partidos porque las coaliciones tienen vida sobre el proceso electoral y después, en los órganos legislativos se modifican.

“Cuando el Presidente planeó Plan A, envió otras iniciativas y en ellas había ciertos cambios en el INE, había otros cambios como reducir el financiamiento de los partidos y otro era quitar la fórmula que actualmente tiene el Artículo 54 para establecer la representación proporcional pura la cual fue rechazada por el PRI y el PAN. La iniciativa decía que habría listas en cada estado y en cada estado por representación proporcional se asignaría los diputados que corresponderían a cada partido”, explicó el jefe de gobierno

Batres Guadarrama mencionó que si hubieran aprobado las iniciativas del Presidente del Plan A, hoy la representación sería proporcional directa o pura y ahora tendrá que hacerse de acuerdo al doble principio de representación proporcional y representación uninominal que ellos aprobaron en 1996 y ahora se tiene que explicar porque eso es lo que marca la Constitución.

Sobre su libro, el mandatario aclaró que no se trata de planteamientos para la legislatura que sigue pues ahí se podrán enumerar más.

“Este libro reúne un conjunto de 50 iniciativas legislativas que presenté en el Senado entre el 2018 y el 2021, o sea ya hace varios años, las presenté como parte del desarrollo de una agenda para la transformación y cada vez que he tenido una responsabilidad legislativa he buscado presentar iniciativas que puedan fijar temas para transformar y hacer reformas profundas más allá de si la coyuntura o no, favorece su aprobación”, continuó Batres Guadarrama

El Jefe del Ejecutivo local destacó que presentó una iniciativa a Ley federal del trabajo para establecer que el salario mínimo vigente nunca se podrá actualizar por debajo del índice inflacionario, esta iniciativa se aprobó, así está en la Ley Federal del Trabajo, claro que me inspiro en lo que ha pasado en estos años, aumentos salariales, un salario mínimo muy por arriba de la inflación después de 33 años de aumentos muy por debajo de la inflación”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Y recordó que en las propuesta actuales del Presidente viene un planteamiento muy parecido que dice que el salario mínimo nunca se actualice por debajo de la inflación y lo propone para la constitución porque eso sería más difícil de quitar.

Nota originalmente publicada en La Prensa