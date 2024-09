Martí Batres presenta último informe de gobierno en CDMX

Martí Batres presenta este martes su último Informe de Gobierno en el Congreso de la Ciudad de México, para lo cual se llamó a una sesión solemne, a la que asiste la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con base en el acuerdo de la Junta de de Coordinación Política (Jucopo) de la III Legislatura del Congreso, se determinó que las fracciones parlamentarias se han comprometido a no “interrumpir a quien se encuentre en uso de la palabra, no permitir manifestaciones ajenas al formato establecido y no emplear expresiones de falta de respeto hacia ninguna asistente al acto”.

Así, se prevé un posicionamiento de hasta cinco minutos por cada agrupación parlamentaria en el orden siguiente: asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, asociación parlamentaria Progresista de la Transformación, grupo Parlamentario del PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, PANy la bancada de Morena.

Posteriormente intervendrá el jefe de Gobierno y la respuesta correrá a cargo de la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Soledad Ávila Ventura, de Morena.