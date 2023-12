Más de mil 500 niños trabajan en las calles del Centro Histórico

Frente a la Catedral Metropolitana, y alrededor del Zócalo capitalino es común ver a niños y niñas cargados de objetos que venden a los transeúntes. Lo hacen con discreción, solos o acompañados por adultos, con quienes cobran, dan cambio y atienden a los clientes.

Desde la última semana de febrero de 2023, la Autoridad del Centro Histórico hace un diagnóstico semanal de los menores de edad que ejercen el comercio informal en el primer cuadro de la Ciudad de México, siendo la Plaza de la Constitución, la Alameda Central y el corredor peatonal Madero los favoritos para esta práctica.

Según las estadísticas de la dependencia, del 24 de febrero al 11 de diciembre de 2023 fueron registrados mil 767 reportes de menores que participan en el comercio informal, actos calificados como “anomalías en calles del Centro Histórico”. Los meses con más casos son agosto, con 342 reportes, y octubre, con 296.

El número de menores que practica el comercio informal fluctúa mes con mes; sin embargo, una constante en los reportes semanales es la reducción de espacios donde trabajan. Por ejemplo, en la última semana de febrero, cuando empezó el conteo de menores, la Autoridad del Centro Histórico detectó 27 calles con esta problemática, en los perímetros A y B.

Con cada revisión son menos las calles donde detectan comercio informal ejercido por menores de edad.

Las arterias que con más constancia tienen la presencia de menores que realizan estas actividades son el corredor peatonal Madero y la Alameda Central, ambas zonas aparecieron en los reportes semanales en 36 ocasiones cada una. La Plaza de la Constitución aparece en 31 registros de las Mesas Interinstitucionales de Gobierno y Seguridad de la Autoridad del Centro Histórico.

En el corredor peatonal Madero transitan hasta 300 mil personas diarias, lo que es aprovechado por los vendedores, muchos de ellos son niños y adolescentes, para vender productos de forma irregular.

A la lista de calles le siguen Eje Central, con 23 casos detectados, Isabel la Católica con 16, Ángela Peralta con 17, Palma con 14 y las calles Juárez y Gante con 12 cada una.

En la semana de 5 al 11 de diciembre iniciaron los recorridos para prevenir la mendicidad y trabajo infantil en el Centro Histórico. Personal de la Secretaría de Bienestar Social y del DIF apoyan en estos recorridos.

“Con el fin de ubicar a personas en situación vulnerable e invitarlos a un albergue, así como detectar a menores de edad que necesiten el apoyo por personal de DIF, los recorridos llevados a cabo en el primer cuadro del Centro Histórico son 10 atenciones de personas vinculadas a vivir en espacios públicos, tres tamizajes y cero traslados a oficinas del DIF”, agrega el reporte.

Polimnia Romana Sierra Bárcena, la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso local, advirtió que la capital no sólo padece de trabajo infantil, sino de mendicidad, es decir la acción de pedir limosna, y destacó que los infantes migrantes también son vulnerables.

“Si un niño ayuda en casa o ayuda en el negocio familiar a pasar los dulces, eso es un trabajo doméstico, no un trabajo infantil, porque no reciben un pago, es una actividad que ya hace la familia, pero no pueden estar cerca del fuego, de productos químicos. Hay actividades domésticas no permitidas como son estas que los ponen en riesgo. Si ese niño va a otro lugar a trabajar y recibe una remuneración él o sus papás, eso es trabajo infantil y en la Ciudad de México está penado”, dijo a El Sol de México

La diputada consideró que, para abatir esta problemática, es necesario que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México atienda a las infancias afectadas y que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes local(SIPINNA) sesione. Denunció que desde 2019, año en que inició el actual gobierno, el SIPINNA no sesiona y debería hacerlo al menos dos veces al año.

“El DIF de la ciudad no sirve, tendría que ser uno de los pilares. Además no sesiona el SIPINNA en la ciudad, sólo han sesionado algunas alcaldías, el sistema está anulado en la ciudad”, criticó.

La perredista llamó al jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, así como a quienes aspiran a suceder a éste a fortalecer al DIF, a impulsar acciones de prevención, así como a combatir la impunidad cada caso de trabajo infantil.

Sin castigo

El artículo 190 Bis del Código Penal capitalino establece una pena de entre tres y seis años de prisión a quien explote laboralmente a un menor de edad. A decir de Sierra Bárcena, en muchos casos hay impunidad, pues no hay castigo para los presuntos agresores.

“Cuando hay un niño trabajando no se castiga a nadie, simplemente se retira al niño. No se acaba con el problema, porque el niño va a buscar trabajo en otro lado, porque representa un ingreso para la familia. No van (los policías) contra nadie.

“La impunidad, como en muchos otros casos, cobra importancia en el trabajo infantil”, mencionó la legisladora.

La diputada capitalina destacó la importancia de aplicar la justicia, pues, dijo, hay otros delitos que pueden ir de la mano de la explotación laboral infantil, como la explotación sexual comercial de menores, violaciones, trata de menores y desapariciones, por mencionar algunas.