Más de mil docentes de Filosofía y Letras, en riesgo de perder su trabajo

En la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrían perder su trabajo mil 25 docentes de asignatura, de mil 356 que hay registrados, esto ante la falta de un calendario para cerrar el semestre pasado e iniciar las clases por el paro que mantienen estudiantes donde exigen detener la violencia sexual contra las mujeres universitarias que ejercen algunos maestros y alumnos.

Diana Fuentes, académica de la FFyL, dio a conocer que se está discutiendo en el Consejo Técnico el calendario, y en este se debe planear cómo cerrar el calendario del semestre que no se concluyó, con fechas de exámenes finales, extraordinarios, inscripciones y por lo tanto una fecha probable de inicio de clases.

Pero de dos reuniones que ha sostenido el Consejo Técnico no hay ningún acuerdo pues quieren que primero se finalice el paro que sostienen las alumnas mediante una negociación que sigue en pie con la dirección del plantel.

Fuentes comentó que primero se deberá levantar el paro, luego se acordará el calendario para que se reinicien las clases y con ello vendrá la aprobación de la contratación de los profesores de asignatura.

En esta Facultad hay mil 356 académicos pero de estos, mil 25 son contratados por asignatura, y el resto es empleado de confianza de la UNAM, por lo que los de asignatura se quedarán sin contrato el próximo 31 de enero ante la falta de un calendario escolar, explicó.

“Filosofía y Letras no funcionaría así, sin profesores de asignatura, la minoría no podría cubrir, aunque lo desearan, el total de grupos y todas las necesidad de docencia, un escenario así hace inviable un semestre”, subrayó.

“Entonces hay como un límite realmente objetivo que lo ideal ese calendario ya se aprobara para que se hiciera la contratación de los profesores de asignatura para el siguiente semestre porque si no se contratan es un problema gravísimo”.

Respecto a que se corra el riesgo de que se pierda el semestre en la FFyL, dijo que no lo ve posible porque también es algo que se está analizando en el dialogo entre paristas y la dirección.

Expuso que el riesgo puede ser la no contratación de los maestros porque no se puede aprobar ante la falta de un calendario. “Y poner un calendario significaría poner fechas de evaluación del semestre que no terminamos y entonces eso digamos que aunque no tuviéramos las instalaciones supondría que los profesores podríamos contactar a los estudiantes y evaluarlos y entrar al sistema de evaluación por línea y poner calificaciones independiente del paro”.

CDMX Filosofía y Letras firma carta compromiso de no represalias contra paristas

“Evidentemente las chicas que están en el paro estarían en contra de esto porque significaría que nos estamos brincando porque no tenemos las instalaciones, pues es claro que estarán absolutamente en desacuerdo que se aprobara algo así pero hay tiempos administrativos que están avanzando y están metiendo mucha presión a nuestro contrato”, reiteró.

Fuentes entiende lo complicado entre el contrato y la violencia que reciben y denuncian las estudiantes por lo que pidió establecer un acuerdo de ambas partes.