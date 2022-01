Más de mil motociclistas chilangos repuebran el examen de manejo

Cuatro de cada 10 motociclistas en la Ciudad de México reprueba el examen de manejo que es obligatorio para obtener la licencia de conducir tipo A1 o A2, pues de dos mil 600 ciudadanos que han presentado la prueba ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde julio pasado a la fecha, sólo mil 500 la aprobaron.

En entrevista con El Sol de México, el director de Infracciones con Dispositivos Fijos de la SSC, Anuar Hernández, puntualizó que la principal causa es la falta de equilibrio y pericia para manejar.

“La principal causa de que no aprueben es que no controlan bien los frenos, manillar o el equilibrio, es en donde fallan los ciudadanos que no aprueban la evaluación. Es menos frecuente que reprueben el teórico, pero varios de ellos y aquellos que no aprueban lo repiten y ya lo pasan”, indicó Hernández.

Desde el 26 de julio, la SSC ha participado como uno de los centros certificadores que avalan el conocimiento de manejo, tanto teórico como práctico. Las evaluaciones se realizan, a la fecha, de forma totalmente gratuita en el depósito vehicular ubicado en Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, para abril próximo costarán 150 pesos.

“Terminamos al mes de diciembre con las evaluaciones gratuitas, pero por la condición y cuestiones de la pandemia que están afectando a la ciudadanía lo seguimos brindado de manera gratuita, todavía no lo hemos cobrado. Muy probablemente ya comencemos con el cobro en el mes de marzo o abril. La cantidad que será por la certificación son 150 pesos; es lo que tenemos estimado hasta ahorita”, señaló Hernández.

El examen de manejo se puede presentar las veces deseadas. Incluso, el director de Infracciones recordó el caso de un ciudadano que hizo el examen nueve ocasiones debido a que tenía varias deficiencias en la prueba de control y manejo.

“Tuvimos un caso muy especial que lo presentó en nueve ocasiones y en la novena lo pasó. Vemos que nuestro programa está funcionando en ese sentido, que un ciudadano está interesado en pasar la prueba y que además está practicando y se pone a estudiar para poder pasar nuestras evaluaciones. Sabemos que al menos este ciudadanos que lo logró va a tener más precaución y más pericia en la conducción de su vehículo motocicleta”.