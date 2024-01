MC propone usar cuotas del segundo piso del Periférico para mejorar transporte público

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, propuso etiquetar los recursos que se cobran por el peaje del segundo piso del Periférico, a fin de crear un fondo de inversión en transporte público sostenible y "no vayan a la panza de la Tesorería para que el gobierno capitalino actual haga lo que quieran con ese dinero".

Otra sugerencia de la legisladora es delimitar en esa vialidad carriles para autos compartidos, para que más de tres personas, por ejemplo, no paguen el uso de la misma y también, así, no dañar la economía familiar.

En la antesala del salón de sesiones de la Cámara de Diputados federal, Laura Ballesteros precisó que el cobro de los llamados “cargos por congestión” es una tendencia internacional y donde lo aplican es el mejoramiento de la infraestructura del transporte público; reconoció que esto ya se paga en la Ciudad de México, por lo que la propuesta es ampliarlo y que los recursos solamente vayan a hacer más eficiente el servicio para los pasajeros de la ciudad.

“Hay opciones también para que el transporte público entre a estas vialidades, como ya lo hicimos en su momento cuando fui subsecretaría de Movilidad de la ciudad, metiendo el transporte público hacia Santa Fe o metiendo incluso las rutas de RTP en ciertas vialidades de la ciudad”, recordó la senadora.

La legisladora junto con el diputado local de MC, Roy Torres, y el dirigente local de ese partido, Alejandro Piña, ofreció una conferencia de prensa para hablar de décimo noveno aniversario de la inauguración del Segundo Piso del Periférico, una infraestructura gris al que calificaron de "monumento a la desigualdad y a la inmovilidad en la Ciudad de México", cuya inversión fue de cinco mil 68 millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, los puso en servicio y su construcción estuvo a cargo a Claudia Sheinbaum, entonces secretaria del Medio Ambiente, pero, opinó, que "esos recursos se hubieran invertido en la compra de tres mil camiones no contaminantes, sostenibles y verdes; también para atender el 22 por ciento del déficit presupuestal que afronta el Metro, calculado en cerca de 23 mil millones de pesos; o llevar a cabo el Metrobús del Periférico, el Peribús, que tanta falta le hace a la capital del país y a la zona metropolitana y del cual no se sabe si hay o no un proyecto".

Por su parte, el diputado local Roy Torres criticó a esa megaobra que "refleja la tendencia con la que la administración capitalina manejó el gasto enfocado en la movilidad, a fin de privilegiar a la minoría de la población que usa el auto particular y en detrimento de la mayoría, ya que, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 70 por ciento de las personas emplean el transporte público".

Agregó que el objetivo cuando inauguraron el Segundo Piso, "era reducir el tráfico con el uso de vehículos particulares, pero 19 años después la ciudad está peor que nunca con un transporte público que tiene un deterioro impresionante".

Los dos legisladores del MC anunciaron que solicitarán formalmente desclasificar como confidenciales todos los documentos de la obra, porque "esa opacidad muestra el claro interés del hoy presidente López Obrador, de ocultar una realidad aún desconocida por los mexicanos".

“A este respecto, te diría que Claudia Sheinbaum, como secretaría del Medio Ambiente, fue una extraordinaria secretaría de segundos pisos”, concluyó la senadora.