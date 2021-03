“Me acusan de ser parte del Bloque Negro”. Cada manifestación feminista, FGJ la cita

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) citó a 13 feministas -a las que acusa de saqueo, lesiones y daños durante la marcha del 8 de junio pasado- para realizarles un estudio en el que se tomarían sus datos físicos generales, como cara, cabello, peso y estatura, denunció a este diario una de las jóvenes que fueron requeridas y quien solicitó el anonimato.

Explicó que rechazó esta prueba y presentó un escrito ante la Fiscalía en el que expone que en este proceso ya presentó pruebas de que no participó en la marcha del 8 de junio y que falta que la parte acusadora presente sus pruebas. Dijo que desde hace tres meses la Fiscalía local las llama cada que se va a realizarse alguna concentración feminista como fue el caso de 24 de noviembre, en la víspera de la marcha en la que se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y ahora lo hicieron cinco días antes del Día Internacional de la Mujer.

“Me citaron el día de ayer (miércoles 3) para un estudio (...) consiste en que básicamente tomaran mis características físicas, cómo soy, cómo es mi pelo, cómo es mi cara, cuánto mido, cuánto peso, y a través de esto hacer una representación gráfica como para tratar de hilar y decir: mira esa encapuchada que está ahí se parece a ti, entonces eres tú”.

La entrevistada insistió: “Yo no asistí a esa marcha, sin embargo, en la carpeta de investigación dice que sí. La carpeta de investigación básicamente habla de que nos denuncian dos policías de investigación del área de cibernética de hechos ocurridos el 8 de marzo de 2020 a las 12:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la Tabacalera, pero en ese momento no hubo detenciones en flagrancia,, sólo hablan de disturbios de manera general.

“A mí me acusan de ser parte del Bloque Negro. Yo no formo parte de ninguna colectiva y mucho menos de ningún bloque, yo nunca he participado en disturbios. Claro que he ido a manifestaciones, a la única manifestación que fui fue a la del 8 de marzo, pero fui a título personal, de manera pacífica”.

Explicó que las acusaciones en su contra salieron de un perfil de una red social donde una mujer llamada Ana Pérez coloca los nombres completos de las 13 que fueron citadas por la Fiscalía local, así como los links de sus perfiles. Además, en la carpeta de investigación hay fotos suyas tomadas de su perfil, pero que no corresponden al evento del 8 de junio.

Sobre la forma en que pudieron haber obtenido sus datos, indicó que tiene dos teorías, la primera de ellas es que formaba parte de un grupo en el que estaban miles de jóvenes y ahí daban información sobre marchas y mujeres desaparecidas.

Además, “el 8 de marzo formadas para avanzar había una chica, no sé, no la conozco, que dijo: ‘Morras denme sus nombres por si la policía las agarra o por si les pasa algo’, no sé por qué me tenía que agarrar la policía, ‘por si les pasa algo, por si las desaparecen para buscarlas’. Y a mí se me hizo súper lógico, y pensé sí voy a dar mi nombre, pero ahora que lo veo, ni al caso porque no es que como en el Zócalo iban a pasar lista”.