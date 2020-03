Médicos del IMSS exigen insumos suficientes ante Covid-19

Médicos y enfermeras del Hospital General de Zona 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon Eje Central y Eje 2 Norte como protesta ante la falta de insumos para atender a pacientes con coronavirus.

Los trabajadores exigen que autoridades sanitarias les proporcionen cubrebocas N95, guantes, alcohol y material para protegerse y evitar contagiarse del virus.

"Estamos escasos en material de insumos, no tenemos cubrebocas, ni alcohol. Personal multidisciplinario del Hospital General 27 está expuesto, está vulnerable ante el Covid-19. No tenemos material suficiente. Requerimos N95, es un cubrebocas de amplia barrera, los cubrebocas como los azules que venden por ahí no nos sirven", señaló Israel Jaime, un enfermero del hospital.

11:41 #PrecauciónVial | Bloqueo en Av. José Ma. Izazaga a la altura de 20 de Noviembre, por manifestantes. #AlternativaVial Lorenzo Boturini y Eje Central. pic.twitter.com/PzKAQ8y0Oh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 31, 2020

El pasado 28 de marzo, médicos y enfermeros del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, también se manifestaron contra autoridades y denunciaron la falta de insumos ante el Covid-19.

Señalaron que no tienen las medidas sanitarias adecuadas para atender casos del virus, además indicaron que ellos mismo tienen que comprar cubrebocas y guantes porque no son suficientes los que hay en la clínica.

Ayer, el gobierno de México declaró emergencia sanitaria tras alcanzar mil 094 infectados y 28 muertos por coronavirus, una decisión que incluye profundizar las medidas para evitar la propagación del brote surgido en China a fines del año pasado y que ha cobrado la vida de más de 35 mil personas alrededor del mundo.

El fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un enérgico llamado a los mexicanos a quedarse en casa, buscando evitar que la curva de contagios se incremente de forma dramática, como sucedió en Italia y EU.

En los últimos días, los casos de coronavirus en México han crecido rápidamente, a un ritmo de más de 100 por día, a pesar de que millones se han aislado por iniciativa propia y que la Ciudad de México cerró comercios, museos e iglesias.

