Mercados desconocen cómo actuar en siniestros

En dos de los mercados populares dañados por accidentes no hay ningún comité de protección civil en el que se diseñen los planes de acción en caso de un siniestro para que sus locatarios estén preparados.

El Mercado La Moderna, en Benito Juárez, y el Mercado San Cosme, en Cuauhtémoc, son dos plazas que actualmente tienen obras de remodelación pues un incendio y una granizada, respectivamente, afectaron sus espacios de trabajo.

El pasado lunes, el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, aseguró que todos los mercados deben tener estos comités, pero El Sol de México confirmó que aún no entran en funciones en estos centros de abasto que dan servicio en puestos provisionales.

“Todos los mercados, por ley, deben tener un Comité de Protección Civil integrado por la administración del mercado y los locatarios que decidan participar en este comité; en estos Comités de Protección Civil participa la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad en la capacitación, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico”, dijo Akabani.

En ambos casos, los comerciantes estimaron que se podrían hacer realidad cuando puedan regresar a sus espacios pues las condiciones climatológicas han afectado sus productos y las ventas, aseguran, están por debajo del 70 por ciento.

En el caso de La Moderna, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) dio a conocer que aún no hay una fecha definida para que regresen pues como forman parte de la lista de 67 mercados que recibirán dinero este año, las obras siguen en curso.

Como informó ayer este diario, para los trabajos de este mercado se destinaron 25 millones de pesos que se ofrecerán entre gobierno local y la alcaldía no solo para reparar la techumbre, también para el mantenimiento en general.

Uriel, comerciante de frutas en La Moderna, platicó que no están muy cómodos en el estacionamiento porque tienen muchas desventajas, entre ellas las lluvias. El mercado se dañó después de una granizada que cayó en abril.

El secretario general de este centro de abasto, Sebastián Navarro, comentó que son 121 locales los afectados, pero el mercado cuenta con 181.

“La gente no acude igual, estamos esperanzados a que el gobierno nos eche la mano. Creemos que esto (la construcción) se va tardar un año o hasta más, porque mire (apunta hacia la obra) tenemos cuatro meses y apenas van a poner los cimientos, imagínese de ahí para arriba. Hay gente que todavía sigue sin trabajar, algunos que sí se pudieron acomodar en el estacionamiento”, narró.

“Nos bajó mucho la venta, no trabajamos un mes y no encontrábamos lugar para ponernos, ahorita más o menos ha venido la clientela, ya no como estaban las ventas, estamos a 30, a 40 por ciento”.

Navarro espera que terminando los cimientos avancen más rápido . “Que sea un mercado moderno, funcional y de acuerdo a nuestras necesidades”, agregó.

Este mercado es el segundo en la lista de casi 70 que recibirán dinero para reactivarlos. Solo delante de él se encuentra uno de sus vecinos, el Mercado San Pedro de los Pinos, que recibirá 26 millones de pesos.

RETORNO, EN DICIEMBRE

El Mercado de San Cosme podrá regresar a las actividades el próximo diciembre, luego de dos años de que las llamas consumieron sus locales.

El 22 de diciembre del 2019 se registró un incendio provocado por un corto circuito que dañó 282 locales. Aunque la obra será un beneficio, por el momento los comerciantes piden a la autoridad central no fallar en esta fecha de entrega.

Sedeco informó a este diario que ya se han concluido los trabajos de la primera etapa, referentes a la obra civil, techumbre, drenaje e instalaciones hidráulicas, y en estos momentos se lleva a cabo el vertimiento de concreto para los pisos de islas y locales, para después iniciar con la instalación eléctrica, el balizamiento y los acabados.

Oscar Matías, secretario interior del mercado, comentó que el encargado del proyecto les aseguró que el 28 de diciembre termina esta obra. “Sentimos que van en tiempo y forma”.

El representante de los comerciantes solicitó al gobierno de Claudia Sheinbaum ampliar el presupuesto para que en la reparación entren otros locales que no se dañaron con el fuego.

“Hay otras tres islas que no están dentro de este presupuesto y estamos pidiendo al gobierno que nos apoye con este complemento para que nos quede el mercado uniforme, ahorita va a quedar un parche, toda la zona de atrás no entró al presupuesto porque no se quemó y nos dijo Akabani que nos lo iban a checar, ojalá así sea”, señaló.

Martha Calixto Piña, integrante del comité de actas y acuerdos, platicó que las ventas están por debajo del 70 por ciento y cree que es porque están en el estacionamiento, por lo que espera pronto regresar a su zona.