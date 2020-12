Mercados y comercios en Cuauhtémoc cerrarán un día a la semana

Por el crecimiento de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Néstor Núñez, está invitando a los locatarios de mercados y a comerciantes no asalariados en la vía pública, a cerrar sus puestos un día a la semana para reducir los contagios masivos y con esto evitar regresar al Semáforo Rojo.

“No es obligatorio, donde no logremos consensos con los locatarios pues tampoco los vamos a obligar, pero la verdad todo mundo lo está aceptando de manera positiva, ayer se habló en mercado Beethoven (Ex Hipódromo de Peralvillo), pero se explicó bien, por ahí alguien creyó que era cerrar una semana y no es así, es un día a la semana de aquí a que se estabilice la curva de contagios”, explicó Núñez en entrevista con El Sol de México.

Jesús Adrián Rodríguez Martínez, secretario general del Mercado Beethoven, ubicado en la colonia ExHipódromo de Peralvillo, informó a este diario que desde el martes recibió una llamada del área de vía pública de la alcaldía Cuauhtémoc, donde los convocaron a participar en esta iniciativa dando como argumento los Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud de los Mercados Públicos, publicados en la Gaceta Oficial.

En el apartado B y número 1 dice que una vez generado el acuerdo con la alcaldía, los mercados y concentraciones implementarán, un día a la semana el cierre total de sus instalaciones.

“Al principio sí pensamos que era obligatorio y hablé directo con el alcalde y me dijo que no, pero nuestra molestia es por qué a las cadenas grandes no les aplican la misma medida y aun así les dejaron por ejemplo aplicar 12 días (del 9 al 20) el Buen Fin y haciendo cuentas ayudó a los contagios”, expuso.

El locatario dijo que en asamblea acordaron cerrar el lunes 14 de diciembre, pues este es mercado responsable con sus clientes, pero aun cuando la mayoría lo aceptó, otros no estaban apoyando la decisión mayoritaria.

Los mercados que ya empezaron a aplicar estas medidas, son el mercado Medellin, Roma Norte y el Martínez de la Torre, aunque pronto se dará a conocer la lista del total de los mercados y comercios que han aceptado.

Mercado Martínez de la Torre. Foto Omar Flores | El Sol de México

También los comerciantes de Tepito. Ya algunos aceptaron que además del descanso que siempre tienen los martes lo harán también el lunes, señaló el titular de esta demarcación.

Precisó que el planteamiento es ayudar a cortar la cadena de contagios masivos como lo ha dicho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Nuñez comentó que esta solicitud se debe a que la demarcación es una de las que más casos activos por Covid-19 tienen y por eso buscarán que los 39 mercados de la Cuauhtémoc escojan un día a la semana para cerrar y con eso evitar aglomeraciones. Lo mismo le está pidiendo al comercio ambulante no asalariado.

“Para que esto pueda funcionar mejor, es decir, que cierren los mercados y también los ambulantes de la zona, que sea coordinado para que logremos bajar la movilidad por zona, por ejemplo el Martínez de la Torre cerró ayer, y también tuvimos apoyo de los comerciantes de la Guerrero, aunque hubo problemas con los que se ponen detrás del Teatro Hidalgo, en 2 de Abril, se habló con el liderazgo correspondiente y nos ayudaron a levantarse”, destacó.

“Todo mundo lo está recibiendo bien, saben que es momento de ayudar, pero por supuesto que hay quienes dicen que sí se van a seguir instalando, pero la mayoría quiere apoyar y nuestra apuesta es que vayamos en conjunto, que si un mercado como si hoy en la Guerrero cierra pues que se desactive todo y que lo mismo suceda en la Roma Norte, la Peralvillo, la Ex Hipódromo de Peralvillo y que tenga un día en que baje la movilidad para desacelerar el ritmo de contagios”, mencionó.

Refirió que es un esfuerzo extra de aquí a que haya una estabilidad de contagios, y lo mismo se está platicando, por ejemplo, con el tianguis del Chopo, con la Lagunilla y el Bazar del Oro.