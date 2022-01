Mesas al aire libre se quedan

L os restauranteros de la Ciudad de México han asegurado un par de meses más el espacio al aire libre para dar servicio mientras la pandemia por Covid-19 sigue.

El programa Ciudad al Aire Libre se oficializó el 1 de mayo de 2021 para estimular por un año la actividad económica de estos establecimientos mercantiles afectados por los cierres de actividades derivados de la pandemia causada por Covid-19. Los vecinos detectaron fallas y abusos, se ampararon contra el programa y solicitaron al gobierno una regulación.

Así comenzaron las mesas de trabajo entre los vecinos, restauranteros y el gobierno capitalino para alcanzar acuerdos, mismos que la próxima semana se definirán por completo.

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, explicó que recibieron 23 iniciativas vecinales para regular el programa, por ahora sólo 20 se han aceptado.

“De esos 23, hay 20 que ya están acordados y los tres faltantes no es que no estemos de acuerdo es que son puntos donde no tenemos una conversión dado el estatus jurídico del programa, por ejemplo cuánto se va a cobrar si es que el programa permanece (después de la emergencia sanitaria)

“La posición nuestra es que permanezca. La vigencia termina en abril, si la emergencia continúa en abril lo renovamos, ahora nos queremos adelantar en términos de incorporar estos comentarios que vecinas y vecinos nos hacen. Si se pueden hacer esas mesas de trabajo y firmar convenios de buena intención, ¿por qué esperar que se cumpla el año si podemos mejorar la armonía del espacio público en las zonas que concentran restaurantes? A esa lógica obedece el diálogo y acelerar los acuerdos”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Entre los 20 acuerdos planteados está la prohibición de bocinas o de música en vivo en la calle, que su área de servicio no rebase el espacio de un cajón de estacionamiento, que no excedean 75 por ciento de aforo del permitido afuera, que si tienen un local contiguo tengan un metro de distancia para no bloquear el espacio entre banqueta y el arroyo vehicular y no colocar enseres porque deben dejar libres cinco metros mínimo.