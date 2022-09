Metro exhorta a usuarios a seguir protocolos durante simulacro del 19-S

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro exhortó a los usuarios a seguir las recomendaciones y protocolos durante el Simulacro Nacional 2022, que se llevará a cabo el próximo lunes 19 de septiembre a las 12:19 horas.

A través de una tarjeta informativa, el Metro informó que al sonar la alerta sísmica, los trenes en circulación detendrán su marcha en un máximo de tres a cuatro minutos, para posteriormente iniciar la revisión de instalaciones.

Recordó que durante el simulacro los usuarios tienen que mantener la calma, no correr, empujar o gritar, y en caso de encontrarse en el andén, deberán replegarse a las paredes.

“Las acciones a cumplir por los usuarios en caso de sismo son: Mantener la calma, evitar correr, gritar o empujar; si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación; no rebasar la línea amarilla; si están a bordo del tren, no intentar salir del vagón; no invadir las vías o túneles de las estaciones; en casos de apagones, no encender cerillos o encendedores”, recomendó el STC.

Además, el Metro aseguró que las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, y precisó que protocolos de actuación establecidos para casos de sismo.



Simulacro Nacional 2022: ¿dónde y a qué hora sonará la alerta?

La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, explicó que en esta ocasión una hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en el noroeste de La Mira, Michoacán, a 400 kilómetros de la Ciudad de México con percepción severa y un tiempo de alertamiento de entre 75 y 80 segundos.

Por su parte, el Coordinador General del C5, Juan Manuel García Ortegón detalló que el sonido real de la alerta sonará en 13 mil 860 altavoces y pidió a la ciudadanía que se reporte cualquier falla de estos a través del 911 o de las redes sociales del C5.

Entre los objetivos que el Gobierno prevé cumplir con este ejercicio es reforzar y mejorar la capacidad de acciones preventivas, de comunicación y de respuesta de las autoridades de la Ciudad por sismo.

Además de comprobar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia en escenarios hipotéticos, evaluar el funcionamiento del Plan de Emergencia Sísmica, el tablero de control y los flujos de información vía SMS, así como activar a los integrantes del Comité de Emergencias y los Consejos de Protección Civil de las alcaldías y medir los tiempos de difusión de la alerta sísmica en los medios que la difunden.

¿Dónde y cuándo sonará la alarma?

Autoridades han señalado que la alarma sísmica sonará el 19 de septiembre a las 12:19 pm, hora de la Ciudad de México.

La página de Simulacro Nacional señala que no todos los estados son susceptibles a sismos, por lo que el simulacro es opcional, así que cualquier negocio, empresa, u hogar puede participar. En este enlace puedes registrar tu inmueble.

Los estados donde se realizará serán los siguientes: