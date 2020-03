Metro paga de más por contenidos para redes

La empresa Social Media DS, SC se llevó dos millones de pesos de más de los 10 millones de pesos que se establecieron en el contrato que firmó con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) por el servicio de estrategia digital, generación y difusión de contenido en Google, YouTube, Facebook e Instagram.

Por transparencia El Sol de México conoció que el Metro suscribió el convenio modificatorio 03/19 al contrato STC-CNCS- 047/2019 para incrementar el presupuesto de 10 a 12 millones 500 mil pesos, de los cuales se pagó a la empresa 12 millones 471 mil 536 pesos, de acuerdo con información de la Gerencia Jurídica del STC.

La contratación de esta empresa, dirigida por Jorge Audiffred Domínguez, se hizo por adjudicación directa y en el estudio de mercado el Metro no consultó cotizaciones de más empresas que Social Media DS, SC. El servicio que prestó el particular estuvo vigente del 6 de marzo al 31 de diciembre del año pasado.

“No resulta favorable efectuar la contratación del servicio mediante un proceso de contratación que no sea la adjudicación directa por la siguiente razón: existe la urgencia apremiante de la Dirección de Medios de contar a la brevedad con el servicio”, se lee en la justificación de por qué no se realizó una licitación pública. Se menciona además que la empresa cuenta con la experiencia requerida, pero no se hicieron cotizaciones con otras empresas del sector.

Social Media DS, SC es una empresa constituida apenas en 2015. Tiene su ubicación en la Torre Moliere, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. De una revisión hecha en Compranet no se desprendieron contratos firmados con otras dependencias.

Esta empresa está vinculada con Data Lab MX, que según su portal es “una organización multidisciplinaria que desarrolla soluciones de análisis, investigación y tecnología para problemas complejos de una manera creativa e innovadora en la era de la información", que trabaja en coordinación con la Universidad Iberoamericana.

Esto ya que el fundador de Data Lab MX es Jorge Eduardo Audiffred Domínguez, quien también ha desempeñado el cargo de representante legal de Social Media DS, SC. Además, comparten sus oficinas de Polanco.