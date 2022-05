Metro pausa pago de trenes de la Línea 12: Guillermo Calderón

¿Qué pasó este año con los trenes que no han dado servicio?

Eso es parte de la colaboración de la empresa, CAF, que es la propietaria de los trenes. Efectivamente ellos no están recibiendo ningún ingreso, así lo acordamos en este periodo de suspensión.

Y los trenes es una parte muy importante que hay que señalar, no nada más están parados y ya les están dando mantenimiento cotidiano, cada tercer día o un dia sí y uno no. No hay que estarlos encendiendo, sólo ver los sistemas de ventilación, eléctricos, todo.

Se les da cotidianamente mantenimiento todos los días durante todo este periodo y el que no están en operación se les da.

¿No le han pagado nada a CAF?

La parte variable que tiene que ver con la operación es la que acordamos que no se está pagando, la parte fija que tiene que ver con el pago a bancos, esa sigue operando normalmente no tiene por qué tener modificacion.

¿Estarán listos los trenes para cuando reabra la línea?

En este periodo de suspensión sometimos a pruebas de seguridad los trenes. Exigimos a la empresa que nos emitiera los certificados en seguridad contra cualquier posibilidad de descarrilamiento, lo revisamos adecuadamente así se suscribió y entonces decir plenamente que no hay ningún riesgo de ningún problema de inseguridad en el traslado por la cuestión de los trenes.

Y aprovecho para afirmar que todo esto que se esta haciendo con absoluto cuidado, absoluto cumplimiento de las normas más estrictas con los mejores especialistas nacionales e internacionales para dar absoluta seguridad a los usuarios y trabajadores de que la línea cuando se reabra operará con absoluta seguridad en los traslados, 100 por ciento garantizado que lo que sucedio no volverá a suceder.

¿Creen terminar en diciembre?

Vamos a hacer todo el esfuerzo día y noche, sábados y domingos para que sea así. Sabemos de la necesidad de esta línea y estamos comprometidos en abrirla en forma segura y lo más pronto que podamos.

¿Qué pasó con el tren que se cayó?

Se están haciendo las evaluaciones con el seguro, nos ha informado que lo va a declarar como pérdida total y ya veremos con Provetren, que es el representante de CAF, qué hacemos.

El seguro les dio mil 300 millones de pesos, ¿en qué se ha gastado?

En parte de los dictámenes, los peritajes, son del orden de mil mdp para el accidente de Buen Tono y 300 mdp con la parte colapsada y la del tren. Ese número está cerrado por parte del ajustador.

De los pagos no realizados a Provetren, ¿se puede ampliar el periodo de contrato? ¿hay negociación para la renta de trenes?

Nada, nada. No se ha tocado ese tema.

¿Cómo van en zona cero?

Absoluta seguridad en el tren. Se refuerza y lleva a condiciones mucho más estrictas de manera estructural, de seguridad, se está llevando a cumplir y superar lo que exige el reglamento de construcciones del 2017 que no existía cuando se construyó la línea entonces yendo por arriba de la normatividad.

El tramo que se colapsó tenía dos trabes, ahora tendrá tres trabes, ese tramo tiene un tramo simétrico porque asi lo requieren las condiciones de funcionamiento

¿Cuál es el grado de dificultad? en algunos tramos los están reforzando con metal y otros sólo con concreto…

La parte metálica fundamentalmente se refuerza con metal, claro hay 160 columnas donde se está haciendo un reforzamiento de las columnas con una placa de fibra de carbón que le va a dar mucho mayor resistencia a la columna misma.

Esa columna, a las de todo el tramo, se les va a poner un cinturón de más de un metro de altura en la base para reforzar la columna y para de ahí soldar los puntales que van a soportar las trabes. Es fundamentalmente reforzamiento con acero y acero de alta especificación y placas de hasta pulgada y media, muy robustas.

Se tendrán que hacer a precisión milimétrica más de 33 mil partes de reforzamiento metálico, se tienen que fabricar, trasladar a campo y se tienen que montar y soldar. Ya hay acreditados más de 350 soldadores capacitados y certificados bajo las normas. Esa es la parte metálica.

En la parte del túnel lo que vamos a hacer ahí como obra principal es sustituir siete curvas de radios estrechos que se identificaron que deben ser sustituidas por los rieles por material de mayor dureza, esto se ve identificado por una empresa francesa que contrató el Metro en 2014 se llama Systra.

Hoy retomando esos estudios, revisandolos, con una empresa nueva que se llama EGIS, que es especialista en Metros y otras cosas, ha hecho metros en todo el mundo, define que hay que sustituir el material de estas siete curvas por riel de mayor dureza. Vamos a modificar esas curvas y mejorar hasta donde sea posible el trazo.

¿Para cuándo tenemos la Línea 12 completa?

La rehabilitación estimamos tenerla concluida hasta diciembre, con trabajos a marchas forzadas para que así sea. La parte de la extensión está programada a finales del 2023. Hacia finales de 2023 podemos tener una línea que vaya desde Tláhuac hasta Observatorio.

Con el mantenimiento, ¿qué pasará?

No se ha definido, el mantenimiento se tiene que dar. Si está el Metro en condiciones de darlo por la maquinaria y las condiciones lo va a dar el Metro sino seguirá como hasta ahora encargándosele a un tercero con participacion siempre del Metro.









