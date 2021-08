Mexicable, a cambio de vigilancia ambiental

El único tramo que la próxima Línea Verde del Mexicable tiene pendiente por construir podrá destrabarse pronto pues la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) permitirá los trabajos a cambio de 14 medidas que mitiguen esta obra.

Como informó ayer El Sol de México, la segunda línea de este sistema de teleférico conectará Ecatepec con Gustavo A. Madero a través de siete estaciones de las cuales, sólo una está en el territorio de la capital del país. Sin embargo, para que logre llegar a esta terminal, el trazo de la Línea Verde del Mexicable debe cruzar el Cerro de Zacatenco, un área natural protegida (ANP) por decreto.

El Mexicable necesita colocar cuatro postes en este suelo de conservación del que se encarga la Ciudad de México y por ello la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitó a la Sedema su opinión técnica.

La Sedema les respondió que este proyecto no se ajusta al programa de manejo del área natural protegida, pero Semarnat resolvió que sí es viable a cambio de que Mexiteleféricos, la empresa que construye este transporte, emprenda un programa de restauración de servicios ambientales, brigadas contra incendios y el monitoreo de la zona.

Lilian Guille, directora general de regulación ambiental de la Sedema, es la funcionaria encargada de este proceso. En entrevista con este diario explicó el proceso por el que finalmente avalaron la obra y cómo procurarán que Mexiteleféricos cumpla las medidas impuestas.

“Lo que ellos (Semarnat) me dicen es que si puedo emitir el visto bueno por parte de esta autoridad para que se pueda llevar a cabo el proyecto del teleférico que pasa por el cerro de Zacatenco . Y entonces lo que yo le digo es que ya le habíamos dicho al representante legal de la empresa que nosotros lo que necesitábamos para este tipo de proyecto es una serie de puntos, de condicionantes para poder emitir el visto bueno”, aseguró.

En marzo comenzaron esta serie de puntos con una consulta vecinal, obligatoria en la Ciudad de México para todas las grandes construcciones, bajo la asesoría y supervisión de la dirección a cargo de Guille.

También solicitaron un escrito firmado por el representante legal de la empresa para que bajo protesta de decir verdad les informaran que las actividades iban a iniciar hasta contar con los resultados de esta consulta vecinal y pidieron el proyecto

integral de la intervención de mejora y restauración del área natural protegida.

El resultado de la consulta vecinal, aplicada de marzo a junio a dos mil 939 colonos de Gustavo A. Madero, arrojó que 58.39 por ciento está de acuerdo con el proyecto, 2.18 por ciento está de acuerdo aunque con un cambio a la obra, 31.64 por ciento está en desacuerdo y el resto se mostró neutral o no contestó.

De esta consulta también nacieron otras peticiones para la constructora, entre ellas realizar el levantamiento del estado de los inmuebles en las inmediaciones de los postes del Mexicable e informar a los habitantes ubicados en las inmediaciones de los postes de manera previa a su colocación sobre las actividades constructivas

Además deben informar y hacer públicos los estudios de mecánica de suelos, no alterar el suelo y remover los grafitis del Acueducto de Guadalupe.

Estas resoluciones le fueron informadas a Semarnat el pasado 3 de agosto. "Les dijimos que no teníamos inconveniente porque contábamos con los resultados del proceso de consulta vecinal, pero de ese proceso salieron condicionantes que la gente pidió", dijo Guille.

“Ok, va a haber un proyecto, pero tenemos que ver cómo ese proyecto se vuelve una área de oportunidad para el espacio y eso es justamente lo que estamos viendo a través de este proyecto de mejora y restauración de la ANP que tiene que desarrollar obligadamente la empresa, no es si quiere o no quiere (...) lo vemos como la oportunidad que va a permitir que haya seguridad para el espacio que actualmente no la tiene”, agregó.

Sin embargo, los vecinos de Santa Isabel Tola, la colonia donde se colocarán los postes, están en desacuerdo y rechazan los resultados de la consulta. Planean cerrar el fin de semana Avenida Insurgentes si no obtienen respuesta a sus preocupaciones aunque el próximo lunes las autoridades de la Ciudad y del Estado de México ya pactaron una reunión con ellos.

“(El Mexicable) atiende una necesidad sentida por parte de la población, pero eso no implica que se tenga que afectar un espacio en el que tenemos que garantizar siga teniendo condiciones ecosistémicas adecuadas”, destacó la funcionaria.