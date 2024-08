Mi Beca para Empezar 2024: paso a paso para obtener el apoyo en educación básica

Mi Beca para Empezar es un apoyo económico que busca evitar la deserción escolar de alumnos que cursen sus estudios en instituciones públicas de la Ciudad de México.

Este programa social del Gobierno de la Ciudad de México, además de dar una beca mensual, también otorga un depósito anual para uniformes y útiles escolares, el cual es de 970 pesos a nivel preescolar, mil 100 pesos a alumnos de primaria, mil 180 para secundaria y mil 150 para los que forman parte del campo laboral.

Aquí te contamos cómo registrarte, de cuánto es el apoyo económico y quiénes pueden inscribirse a Mi Beca para Empezar.

¿Quiénes son los beneficiarios de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, los beneficiarios de Mi Beca para Empezar son:

Niñas y niños matriculados en escuelas públicas de nivel preescolar

Niñas y niños matriculados en escuelas públicas de nivel básico ( primaria y secundaria )

) Personas inscritas en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral

¿Cómo me registro en Mi Beca para Empezar?

Para realizar tu registro en Mi Beca para Empezar debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

Dar clic en Iniciar y posteriormente “iniciar registro”

Deberás iniciar sesión con la cuenta Llave CDMX del tutor del alumno. En caso de que no la tengas, aqu í te enseñamos cómo tramitarla

con la del tutor del alumno. En caso de que no la tengas, aqu Entra a “registrar un beneficiario” y posteriormente da clic en “nuevo registro de tutor”

y posteriormente da clic en Responde el formulario que pide datos como CURP, nombre completo y parentesco del tutor con el beneficiario

el que pide datos como CURP, nombre completo y parentesco del tutor con el beneficiario Descarga el comprobante de registro y ubica tu folio de solicitud

de registro y ubica tu folio de solicitud Espera a que validen tu solicitud

Toma en cuenta que si el estatus del beneficiario aparece como “inactivo” deberás solicitar una revalidación y tendrás que checar constantemente la página hasta que sea aceptado. De lo contrario, el alumno no recibirá el apoyo.

¿Cuándo se abre el registro de Mi Beca para Empezar 2024?

El registro para los nuevos beneficiarios de Mi Beca para Empezar se abrirá únicamente del 26 de agosto al 30 de septiembre de 2024.

¿De cuánto es el apoyo de Mi Beca para Empezar?

Mi Beca para Empezar ofrece el siguiente apoyo económico:

