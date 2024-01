Mi Beca para Empezar: cómo consultar el saldo de mi Tarjeta

Mi Beca para Empezar es un programa gubernamental que otorga un apoyo económico mensual exclusivamente a estudiantes de nivel básico que asisten a un plantel educativo en la Ciudad de México.

Este año, las autoridades del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) anunciaron que los beneficiarios recibieron su regalo de Reyes anticipado, pues desde el primer día de enero de 2024 se comenzaron a realizar los pagos.

Te invitamos a leer: JILOTLÁN: DONDE FLORECEN LAS CONCESIONES

Pero, quienes todavía no saben si ya les llegó su pago o no, les explicamos cómo pueden hacer una consulta de su saldo para que no se pierdan de este apoyo mensual de 600 pesos para estudiantes de preescolar, y de 650 para estudiantes de primaria y secundaria.

Sociedad Pensión del Bienestar: cómo reponer tu tarjeta si la perdiste

¿Cómo puedo consultar mis depósitos?

Para conocer el monto disponible en la tarjeta donde se deposita la beca existen varias opciones:

Ingresa a la página Obtén + y coloca los datos de la Tarjeta donde recibes tu depósito mensual (últimos 8 dígitos y NIP).

También es posible hacerlo vía telefónica , al número 55 88 90 29 99 . Mediante esta alternativa podrás saber de cuánto dinero dispones dando un par de datos.

A través del portal Llave CDMX puedes hacer varios movimientos, y uno de ellos es consultar el saldo. Solo necesitas el correo electrónico que usaste para registrarte al programa, y la contraseña que usas para iniciar sesión en el portal. Posteriormente podrás entrar para hacer cualquier movimiento.

También puedes descargar la aplicación de Obtén +, con la que además de consultar tu salgo en cualquier momento, podrás leer códigos QR para hacer pagos en distintas tiendas.