Microsismos en CDMX: cuáles son las fallas geológicas que los originan, según la UNAM

Desde la madrugada, los habitantes de algunas alcaldías de la Ciudad de México se sacudieron por nueve microsismos, seis de ellos tuvieron su epicentro en la demarcación Miguel Hidalgo.

Los microsismos sorprendieron a los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que fue un movimiento rápido. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asegura que estos movimientos telúricos son frecuentes en la Ciudad de México.

Todos estos microsismos son causados por cinco fallas geológicas, las cuales no son nuevas pero existen factores que las han activado. Aquí te contamos cómo es que estás influyen en la generación de microsismos en CDMX.

¿Por qué hay microsismos en la CDMX?

De acuerdo con el Centro de Geociencias de la UNAM, los microsismos son causados por cinco fallas geológicas: Mixhuca, Santa Catarina, San Lorenzo Tezonco, Copilco y Plateros-Mixcoac.

Recientemente, las fallas geológicas han generado microsismos en CDMX, como los registrados desde la madrugada de hoy. Sin embargo, estas no son nuevas; pues “pueden permanecer estables o inactivas por largos periodos, pero en ocasiones con algún sismo de gran magnitud se reacomodan, provocando movimientos telúricos locales”, informa la UNAM.

La Máxima Casa de Estudios, mediante el artículo ¿Qué pasa con los sismos de baja magnitud en la CDMX? precisó que el sismo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 reactivó estas fallas geológicas, principalmente activó la de Mixcoac.

¿Los microsismos de CDMX son peligrosos?

En palabras de Delia Iresine, analista del Servicio Sismológico Nacional (SSN), para UNAM Global, los microsismos de CDMX no producen mayores afectaciones a la población, pero pueden generar daños estructurales en “edificaciones de distintas alturas y donde persiste el problema de la autoconstrucción sin regulación”.

La analista del SSN destaca que un sismo de magnitud 4 con epicentro en la Ciudad de México sí podría generar afectaciones; pero “la probabilidad de que ocurra es baja”, debido a que hasta el momento no se tienen registros de un movimiento telúrico similar.

¿Por qué no se activa la alerta sísmica con los microsismos de CDMX?

De acuerdo con la analista del Servicio Sismológico Nacional, la alerta sísmica no se activa con los microsismos de la CDMX debido a que estos no tienen una magnitud mayor a 5.5 y no se originan en una distancia mayor a los 100 kilómetros de la ciudad; pues estas son las características necesarias para que suene el alertamiento.