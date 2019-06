"Siempre combatí la delincuencia", Mancera se exonera de inseguridad en CDMX

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se exoneró del problema de inseguridad en la Ciudad de México, y dijo que como jefe de gobierno de la capital del país siempre combatió a la delincuencia organizada.

El legislador atribuyó los secuestros y los asaltos a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), mediante el cual fueron liberados más de 15 mil presos de cárceles de la ciudad.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Mancera Espinosa afirmó que en 2012, cuando él llegó al gobierno de la ciudad, había más de 40 mil internos en cárceles de la Ciudad de México.

Sin embargo, de 2014 en adelante hubo miles de presos liberados hasta reducir la población carcelaria a 25 mil, gracias a las reformas legales. "La ciudad está por debajo de su capacidad penitenciaria", enfatizó.

El actual senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) admitió que el narcotráfico siempre ha operado en la capital, pero dijo siempre se le ha combatido.

Explicó que la clasificación de los cárteles de la droga la tienen la DEA estadounidense y el gobierno federal, pero son grupos que por más golpes que reciban, se reinventan y se regeneran.

En respuesta a las declaraciones de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la delincuencia a las acciones de los gobiernos anteriores, Mancera defendió su gestión.

"No me gusta repartir culpas. Lo que me corresponda a mí lo asumo", enfatizó Miguel Ángel Mancera al exhortar a Sheinbaum a hacer lo mismo.