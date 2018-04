Mikel Arriola encabeza marcha "Del sí a la vida, al voto católico"

La mujeres no tienen toda la información respecto al aborto, aseguró Mikel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de gobierno al encabezar hoy la marcha por la vida en el Monumento a la Revolución.



El aspirante lanzó un breve discurso y se encaminó seguido de cientos de personas hacia el Zócalo de la Ciudad de México, pero él sólo los acompañó unos cuantos metros. Aún no llegaba a la esquina de Rosales cuando hizo un alto y atendió a los medios.

"Lo que se hace en la ciudad es evitar que eso pase, evitar que las mujeres tengan la información y me parece inequitativo, y me parece que tolerar también los abortos clandestinos es una política pública escondida, con que no se han logrado las metas en materia de salud en cuanto reducir la mortalidad materna", aseguró.

Foto: Mónica Villanueva

Arriola Peñalosa siguió con el discurso que ha refrendado desde la precampaña y por lo que ha hecho que grupos, sobre todo católicos, se muestren a su favor. En la marcha gritaban: "voto cristiano" y lanzaban bendiciones al candidato que sonreía.

Se despidió de los medios y empezó a caminar con prisa en sentido contrario a la marcha pro-vida pues en la CTM lo esperaban. Una calle después reviró, en la mano derecha llevaba un café en un vaso desechable, la otra estaba vacía.

Esa mano vacía le hizo recordar y detenerse. Volteó y la estiró, su esposa Jimena lo alcanzó y siguieron tomados de la mano seguidos de un séquito de unas 50 personas. Sintieron la presión de que ya iban tarde.

Corrieron y entraron entre las vallas vigiladas por guaruras. El siguiente evento.