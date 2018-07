Militantes del Partido Humanista acusan pérdida de registro por crisis interna

Militantes del Partido Humanista acusaron que la pérdida de registro después del 1 de julio se debe a una crisis interna.

Este partido no alcanzó el 3 por ciento de la votación en el pasado proceso electoral, y por Ley deberá perder el registro en la capital, aunque todavía hay recursos para evitar este proceso en el Tribunal Electoral local.



Además emandaron al coordinador de la Junta de Gobierno del Comité Ejecutivo, Luciano Jimeno Huanosta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje liquidar a los 80 trabajadores que ya no colaborarán ante la desaparición de este organismo político.

También se plantaron frente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para presentar nuevos elementos contra Huanosta dentro de la carpeta de investigación que ya existe por el delito de violencia política de Género.

Eunice Sierra Ocampo, abogada y ex precandidata del Humanista a la jefatura de gobierno, denunció que el solo hecho por ser mujer no la apoyó para ser candidata e impuso al ex candidato Marco Rascón.



Ignacio López Pineda, encargado del área laboral del partido Humanista, denunció que hay adeudos de enero a la fecha y se les debe en un promedio a cada uno de los trabajadores 70 mil pesos.



Explicó que el también diputado local Luciano Jimeno Huanosta no les estuvo pagando sus salarios porque "los estaba aplicando en la campaña electoral".'

Asimismo ya existen otros 22 juicios contra Huanosta y hasta la fecha no se han resuelto.

Los inconformes llegaron con cartulinas en las cuáles se leía: "Luciano Jimeno, delincuente electoral", "Líquida a tus trabajadores de manera de Humanista"; "Partido Humanista sin humanismo".