Mobike deberá retirar sus bicis, advierte Semovi

El segundo acto de la película entre Mobike y la Secretaría de Movilidad (Semovi) pasará a un nuevo capítulo: la empresa de bicicletas compartidas sin anclaje deberá retirar en los próximos días sus unidades de las calles.

Lo anterior debido a que no obtendrán el permiso anual que emitió ya la Secretaría de Movilidad a Dezba y Jump, por no haber pagado la contraprestación de seis millones 240 mil pesos, por lo que no podrá operar.

De esta manera la empresa que dirige René Ojeda en México tendrá que retirar las mil 100 bicicletas con las que operó durante la prueba piloto y la fase previa a la entrega de los permisos anuales.

De lo contrario, precisó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, desde las oficinas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el gobierno tiene facultades para proceder con el retiro de las unidades, lo que implicaría que Mobike pagara una multa para recuperar las bicicletas.

El funcionario explicó que a ellos mismos les tomó por sorpresa que Mobike no pagara la contraprestación, ya que incluso había recibido mayor cantidad de bicicletas asignadas para operar por un año que el resto.

“A Mobike se le i|ba a entregar permiso, simplemente no pagó. Ellos tienen derecho a un permiso, pero si no pagan no hay campo de maniobra. No es como entregar la tarea tarde en la escuela, estamos hablando de empresas trasnacionales”, dijo ante la prórroga que pidió la empresa para hacer el pago.

Derivado de la casi auto exclusión de Mobike para obtener un permiso anual, la Semovi tendrá que publicar en los próximos días la convocatoria para que el resto de las empresas interesadas puedan contender para quedarse con las dos mil 400 bicicletas disponibles.

Entre los competidores que paticiparían están Dezba, una empresa mexicana de bicicletas eléctricas sin anclaje; Jump, que pertenece a Uber, y Motum.