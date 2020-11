Modernización de Línea 1 del Metro iniciará en diciembre de 2021

En la modernización de la Línea 1 del Metro, la más antigua de la Ciudad de México, se prevé el cierre de sus estaciones a partir de diciembre del próximo año hasta septiembre de 2022, según el diagrama de los trabajos.

Durante una conferencia de prensa, Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), aseguró que con la actualización de dicha ruta se mejorará la frecuencia del paso de los trenes.

A su vez, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, precisó que será una obra pública financiada y no una asociación pública-privada ni un contrato de servicios, por lo que descartó que el Metro de la Ciudad de México se privatice.

La inversión de modernización de la Línea 1 del Metro ascenderá a 37 mil 374 millones de pesos, mientras que el presupuesto aprobado suma 38 mil 734 millones de pesos y no se prevé gastar más que esa cantidad.

Los trabajos correrán a cargo del Consorcio Innovación Tecnológica (Cinotec), integrado por CRRC Zhuzhou Locomotiv CO., LTD y CRRC (Hong Kong) CO. Limited, el cual hizo la mejor oferta de tarifa anual por tres de 74.6 pesos, contra 106.9 del agrupamiento empresaria encabezado por Constructora y Auxiliar de los Ferrocarriles (CAF) y sus miembros eran Brownfield SPV y AEI infraestructura.

El contrato tiene una vigencia de 19 años con tres etapas tres años y medio para su implementación, siete años de servicio integral y ocho años y medio de continuidad.

En cuanto al cierre de estaciones, el tramo 1, que abarcará de Pantitlán a Isabela la Católica, dejará de dar servicio a partir de diciembre del próximo año a abril de 2022; mientras que el segundo comprenderá de Salto de Agua a Observatorio y dejará de funcionar de mayo a septiembre de ese año.

La obra incluirá la compra de 30 convoys nuevos para la Línea 1 y la rehabilitación de de vías, sistemas eléctricos y electrónicos, a fin de mejorar los tiempos de traslado de los usuarios de esa ruta.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México fue acompañado nuevamente por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en la licitación de esta obra.





