Restauranteros demandan ampliación de horario y servicio en interiores

Las cacerolas volvieron a la calle. Restauranteros y empleados del sector protestaron por segunda ocasión en lo que va del año, esta vez en la explanada del Monumento a la Revolución para demandar al gobierno de la Ciudad de México dos puntos: que se amplíe el horario de servicio hasta las 22:00 horas y que se les permita atender a los comensales en espacios interiores, bajo estrictas medidas de seguridad.

En entrevista con El Sol de México, Fernando Saucedo, representante de la cadena IHOP, informó que en la última mesa de diálogo las autoridades les plantearon la posibilidad de ampliar el horario de servicio a las 20:00 horas, pero los restauranteros consideran que “eso y nada es lo mismo”. Sobre atender a clientes en espacios interiores el "no" de las autoridades fue rotundo.

Saucedo aseguró que esto atenta contra aquellos restaurantes que no tienen la posibilidad de instalar mesas en la calle, que alcanza al 40 por ciento del sector. “Los que tienen esa posibilidad no están llegando ni siquiera al 30 por ciento de las ventas normales, los que no tienen la posibilidad de atender al aire libre no están teniendo ingresos”, comentó.

Hasta ahora el programa Reabrir sin arriesgar permite a los restaurantes atender a los clientes solamente en espacios abiertos con horario de cierre a las 18:00 horas. En el Centro Histórico, Paseo de la Reforma o Polanco los restaurantes sacan mesas a la calle, pero aúnn así la mayor parte del tiempo están vacíos. De las tres y media a las seis son horas muertas, lamenta Saucedo.

Como una de las voces representativas del sector, Fernando Saucedo advierte que de mantenerse las restricciones en los restaurantes, podrían entrar en un proceso de quiebra y despidos masivos. “Estamos en un momento desesperado, ya no tenemos ahorros, ya no tenemos acceso a los préstamos. Lo único que pedimos es comprensión y que nos permitan servir dentro de los restaurantes, aunque sea con aforo limitado del 25 por ciento”, indicó.

Adelantó que de no atenderse sus demandas, primero la ampliación de horario a las 22:00 horas como punto de partido, y luego el permiso para atender a clientes en interiores con medidas sanitarias y sana distancia, seguirán con sus protestas y cacerolazos, ya que califican su situación como insostenible porque los ingresos no son suficientes, aun con la reapertura al aire libre.