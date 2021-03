Morena aún busca perfil para competir en Coyoacán

A Morena le falta resolver los nombres de los precandidatos a las alcaldías Cuajimalpa y Coyoacán, pero pronto ya definirá los cargos de elección a diputados locales y federales, dijo en entrevista con El Sol de México, Héctor García, dirigente del partido en la Ciudad de México.

El límite de inscripción ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es el 15 de marzo, por lo que a más tardar el fin de semana ya se conocerán los nombres de los candidatos en las dos demarcaciones faltantes, pues tienen que estar preparados para hacer el registro de una manera clara, explicó.

Entre los que se apuntaron para conseguir la representación en Coyoacán se encuentran los diputados: Ricardo Ruiz, Lety Varela, Carlos Castillo, y uno de los precursores de la fundación de Morena, Gerardo Villanueva.

Este último aspirante, informó que todavía sigue en disputa este cargo de elección, pero probablemente entre Castillo y él: “Se habló de un empate y se repitió la encuesta el fin de semana pasado y nosotros estamos esperando que se dé este resultado, no tengo la información por escrito, entiendo que con el que tenemos mayor competitividad es con Carlos”.

Según ambos aspirantes, el aspirante deberá ser hombre pues Morena ya nombró a las ocho mujeres precandidatas para cumplir con la cuota de género exigida.

Castillo mencionó que a más tardar el 8 de marzo les informarán sobre la designación para competir en el proceso electoral.

Contrario a Villanueva, aseguró desconocer la segunda encuesta: “La convocatoria no habla de que tiene ser una, dos o tres encuestas, yo como aspirante no he sido notificado sobre que se haya hecho ya alguna encuesta”.

Sobre este tema, el coordinador de Morena en la capital mexicana dijo que lo que pasa en esta demarcación es que todavía no han definido quién es el mejor o la mejor posicionada.

“Nosotros tenemos que esperar y nos dé a conocer la Comisión Nacional de Encuestas quienes resultaron triunfadores, eso se lo hacen saber a la Comisión Nacional de Elecciones y ellos nos citan para conocer los resultados finales”, señaló.

Agregó que lo mismo sucede en Cuajimalpa, pues hay varios aspirantes como Adela Piña, Francisco Javier Saldivar, Carlos Zarza y Roberto Candia.

“Hay varios aspirantes, la encuesta todavía no termina, una vez que termine, el estatuto establece una metodología para orientar la definición final, después de los resultados se hace un análisis integral y luego se dice quienes son los idóneos a los distintos cargos de elección”, precisó.

En referencia a la determinación de que Dolores Padierna será la candidata a alcaldesa en la Cuauhtémoc, resaltó que eso ya se definió aunque hay esperar porque el actual alcalde Néstor Núñez están realizando un proceso legal.

-¿Eso podría provocar pleito entre Ricardo Monreal y Morena?, le cuestionamos.

-Yo creo que hay madurez de los dirigentes para entender que a veces se gana y a veces se pierde, y que lo fundamental no son las posiciones, no es la lucha por los cargos sino es la búsqueda por la transformación. La contienda va a terminar y tenemos que ir unidos a conquistar el triunfo y repetir la hazaña del 2018, respondió.