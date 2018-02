Morena celebra que Corte revise manejo de recursos para reconstrucción de la CDMX

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto celebró que la Suprema Corte haya admitido la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 y 14 del presupuesto 2018 donde le concede facultad a tres diputados para manejar los recursos.

Pidió al secretario de Finanzas Edgar Amador Zamora del gobierno de la ciudad no entregar ni un peso a los diputados locales del PRD Leonel Luna y Mauricio Toledo y Jorge Romero del PAN, se deberán esperar hasta que lo resuelva la SCJN para que no se tomen atribuciones que no le corresponden.

Mientras Luna ha anunciado recorridos en zonas devastadas por el sismo del 19 de septiembre, Cravioto mencionó: “Están utilizando el tema de la reconstrucción y los recursos políticamente, ¿qué hace ese diputado en Xochimilco y Tláhuac cuando hay muchos temas en la Asamblea Legislativa?”

“Lo único que quieren es capitalizar esos recursos políticamente, andan tan perdidos en la ciudad que están buscando la manera de atraer votos y utilizar este recurso para ello”, agregó.

El recurso de la reconstrucción debe ser solo del gobierno de la ciudad, al Instituto de Vivienda, Secretaría de Obras, y para las delegaciones que se les entregue el recurso directamente, insistió.

Van a darle seguimiento al trabajo de la SCJN para que resuelvan a favor y echen abajo este “agandalle” que diputados del PAN y del PRD hicieron en el presupuesto de la ALDF, declaró.