Morena evita comparecencia de Florencia Serranía ante el Congreso de la CDMX

En una jugada legislativa estratégica, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México logró que no se llame a comparecer a la directora general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía Soto, para tratar lo relativo al accidente del 3 de mayo en la Línea 12.

En cambio, prosperó la propuesta de la coordinadora de la diputación de ese partido, Martha Ávila Ventura, para que se le formulen preguntas parlamentarias a la funcionaria y que deberá responder en tiempo y forma.

CDMX Mancera responde a solicitud que busca desaforarlo por desplome de la L12

Los morenistas hicieron valer en sesión ordinaria su mayoría para cobijar a la responsable de ese medio de transporte, en tanto que legisladores del PRD y PAN, lamentaron que no se haya acordado la comparecencia de Serranía Soto y la creación de una comisión especial investigadora, a cargo del Legislativo local, para determinar qué fue lo que ocasionó la tragedia fatal en la Línea Dorada.

Al fundamentar su voto en contra de que se proceda a la pregunta parlamentaria, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria perredista, Jorge Gaviño Ambriz, dijo que esa figura quita la posibilidad de que comparezca Serranía Soto y que el Congreso ejerza el derecho de crear una comisión y se conozca la verdad de lo acontecido, porque la indagatoria no sería solo de lo que pasó ese día, sino del mantenimiento y todo lo que se ha hecho en el pasado para que esté en buenas condiciones la Línea que va de Mixcoac a Tláhuac.

El diputado panista, Diego Rolando Garrido López, coincidió con Gaviño Ambriz, en el sentido de que la pregunta parlamentaria es burocrática porque la funcionaría tendrá al menos 30 días para responder y el Legislativo el mismo tiempo para responder, lo que ya no abonaría en las indagatorias que se hagan en torno al accidente, a la vez que lamentó que los morenistas evitaran la comparecencia.

“No podemos estar a favor de dilatar las investigaciones, que se actúe con prontitud”, dijo el militante de Acción Nacional.

Foto Daniel Hidalgo | El Sol de México

Luego de que Ávila Ventura presentó el punto de acuerdo para la pregunta parlamentaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Ana Patricia Báez Guerrero, pidió se consultara al pleno si estaba suficientemente discutido, en tanto que la secretaria Donají Ofelia Olvera Reyes fue acusada de que se adelantó a anunciar que no había votos en contra, cuando Diego Garrido informaba de su negativa, lo que causo confusión y discusión, pero finalmente se permitió que los diputados hablaran para expresar sus distintos puntos de vista.

El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, pidió dejar que especialistas den a conocer las razones de lo ocurrido el lunes 3, con conocimientos científicos y claros, para determinar los elementos que permitieron se diera el lamentable hecho.

CDMX Seguro del Metro aún no llega a víctimas

“Vale la pena no caer en especulaciones. Todas las fuerzas representadas en el Congreso queremos información técnica, no subjetiva y que se dé todo en un marco legal”, declaró y expuso que el realizar preguntas con carácter parlamentario, permitirá contar con información y, a raíz de la misma se podría plantear la comparecencia no solo de una persona, en este caso Florencia Serranía, sino de varios servidores públicos.

Una vez que se aprobó en votación económica el punto de acuerdo, en los próximos días se procederá a recoger las preguntas parlamentarias que se le harán llegar a la funcionaria y, a decir del diputado panista Federico Döring Casar es lamentable así se haga, debido a que las respuestas obviamente llegarán después de las elecciones del 6 de junio, cuando quieren los ciudadanos información oportuna y que se actúe en consecuencia a lo ocurrido.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En la sesión Garrido López fue quien propuso la creación de una comisión especial investigadora de lo ocurrido en el Metro, lo que fue rechazado por el pleno tras su discusión. Lo mismo pasó cuando se solicitó formalmente, por parte del diputado sin partido Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, comparezca ante el pleno del Legislativo la responsable del medio de transporte.

Al formalizar la solicitud de crear una comisión especial para llegar a la verdad en el accidente mortal en la estación Olivos de la Línea 12, Garrido aclaró: “tenemos que dar certeza de que estaremos evitando una intentona de cubrir a funcionarios políticos y además, podemos coadyuvar como Congreso en toda la investigación que se pueda dar”.