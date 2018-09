Morena pone contra las cuerdas a la ALDF

Son los últimos días de la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y lejos de sentirse un ambiente relajado, en los pasillos del recinto de Donceles hay preocupación por el eventual desacato al mandato de un juez en el que pueden incurrir los diputados.



Aunque nadie lo dice abiertamente, todas las miradas apuntan a un solo objetivo: Morena; y es que a los diputados de este grupo parlamentario no se les ha visto en la ALDF, por lo que su ausencia ha trabado el cumplimiento de la orden judicial.

Esta orden consiste en que el Pleno debe votar, en un periodo extraordinario y a más tardar el 12 de septiembre, la ratificación o no de la magistrada del Tribunal de los Contencioso Administrativo, María Espino del Castillo Barrón.

No obstante la Comisión de Procuración de Justicia debe dictaminar y es ahí donde están atorados, pues este viernes por segunda vez no pudo sesionar ya que se volvieron a ausentar el panista José Manuel Delgadillo y la ex perredista y simpatizante de Morena, Beatriz Olivares.

Este sábado será el tercer intento a las 13:00 horas, sin embargo llevarán a un notario para que certifique la presencia y ausencia de los diputados; además el presidente de la Comisión, Israel Betanzos, buscará al juez Víctor Luna Escobedo para presentarle las actas de las sesiones fallidas.

“Que (el juez) valore si la actual legislatura está imposibilitada de cumplir su mandato y considere que el tema pase a la siguiente Comisión de Procuración en el primero Congreso”, dijo en entrevista Betanzos para luego afirmar que no hay dolo de su parte en el eventual desacato.

Los guiños

Tras las elecciones del 1 de julio y obtener la mayoría en lo que será la primera legislatura del Congreso capitalino, Morena se negó sistemáticamente a realizar un periodo extraordinario, ya fuera para abordar el Sistema Anticorrupción o redirigir recursos para la reconstrucción.

Ahora lee: Se definen los alfiles del primer Congreso de la Ciudad de México

Es por ello que hoy el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, e Israel Betanzos, en aras de salir del impasse, lanzaron guiños a Morena afirmando que, de convocarse a un periodo extraordinario, el único tema a tratar sería el cumplimiento del mandato judicial.

“Esto obedece a un tema político, no estamos hablando de una decisión de aprobar un dictamen que corresponda a una iniciativa de algún diputado de algún grupo parlamentario, estamos hablando de un mandato del Poder Judicial y si no se cumple existen sanciones”, alertó.

Por su lado el presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente, Juan Gabriel Corchado, planteó que en caso de que este sábado tampoco sesione la Comisión de Procuración de Justicia, se turne el tema a la Normatividad para sortear esta última crisis en la ALDF.

En tanto, además de llevar a un notario, notificar en sus oficinas a los diputados que han faltado a las sesiones de la Comisión de Procuración de Justicia, se publicará en dos diarios de circulación nacional la convocatoria para mañana, con la intención de escalar la importancia del tema.

“La ALDF se extingue el próximo 16 de septiembre a las 23:59 horas, por eso es que el juez ordena que la Asamblea sea la que resuelva ese asunto en particular, no el Congreso. Por eso es que nos preocupa el hecho de que los diputados que no han asistido a estas sesiones se presenten mañana", subrayó Luna Estrada.