Motociclistas logran acuerdo con la CDMX: tendrán cursos gratuitos y normas para cascos y llantas

Autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y motociclistas acordaron implementar convenios con fabricantes y distribuidores para emplacar el 100 por ciento de automotores, cursos gratuitos de conducir y homologación en los lineamientos de seguridad en cascos y llantas.

Esta es la tercer reunión que sostienen grupos de motociclistas con autoridades de Movilidad para acordar modificaciones al Reglamento de Tránsito, luego de que el titular de la Semovi, Andrés Lajous, informara sobre la intención de restringir la circulación en vías centrales a motos menores a 600 centímetros cúbicos (motos pequeñas); propuesta que hasta el momento ha sido desechada.

El subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Semovi, Rodrigo Díaz González, informó sobre las propuestas que fueron aceptadas y que trabajarán en conjunto, como la implementación de convenios con distribuidores y fabricantes para que el 100 por ciento de motocicletas salgan emplacadas, así como la agilización del trámite.

CDMX Motociclistas proponen cursos gratuitos y capacitaciones en lugar de restricciones

Además, informó que trabajarán para incrementar los cursos gratuitos de conducción, así como lineamientos de seguridad que deben contener los cascos y llantas. Y mencionó que impulsarán la creación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) para regular los elementos de protección.

"Efectivamente en la ciudad no tenemos una norma de motocicleta, pero la NOM no es responsable de la Ciudad de México; vamos a ver cómo la impulsamos en conjunto. Tenemos que aspirar a una norma general en frenos, llantas, etc", indicó Rodrigo Díaz.

Además, el subsecretario de Movilidad informó que mejorarán la infraestructura vial con la reparación de baches, colocación de rejillas y rehabilitación de carpeta asfáltica.

Y anunciaron el inicio de una campaña mediática y de señalización en la Ciudad de México, con mensajes como: "El uso del casco disminuye el 70 por ciento de probabilidad de una lesión grave"; "La moto no es para transportar a toda la familia"; y "Prohibido circular con niños menores de 12 años. No arriesgues su vida".

A pesar de que la mayoría de las propuestas de motociclistas fueron tomadas en cuenta, algunos líderes mencionaron que dejaron de lado algunas, como el reforzamiento de los exámenes de conducción y un padrón.

"El padrón debe de ser doble; es decir, de motos y motociclistas, deben de cruzarse para tener una precisión de cuántos somos", mencionó Alberto Serna, de Comité Motor.

De acuerdo con Rodrigo Díaz, estos son los puntos en donde hubo "concenso", e informó que habrá tres reuniones más en el próximo mes de enero para afinar modificaciones al Reglamento de Tránsito.