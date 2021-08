Motociclistas reprueban examen de manejo; tres de cada 10 no pasan

Tres de cada 10 motociclistas en la Ciudad de México reprobaron la prueba de manejo que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para obtener el certificado que permita tramitar la licencia de conducir tipo A1 o A2, la cual ya es obligatoria desde el primero de agosto de este año.

En entrevista con El Sol de México Javier Berain, director General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que del 26 de julio a la fecha un total de 519 personas realizaron la prueba de manejo; sin embargo, 166 no pudieron aprobar el examen debido, principalmente, al desconocimiento del reglamento de tránsito y a la poca pericia al conducir.

Desde el 26 de julio, la SSC ha participado como uno de los cuatro centros certificadores que avalan el conocimiento de manejo, tanto teórico como práctico, de los motociclistas en la capital. Las evaluaciones se realizan en el depósito vehicular ubicado en Ejército Constitucionalista, en la alcaldía Iztapalapa

“Es importante que la ciudadanía tenga las diferencias de la licencia A1 y A2; la primera es para conducir únicamente motocicletas y la segunda es para conducir tanto vehículos particulares como motocicletas. Desde el 26 de julio de 2021, que fue el día que empezamos a aplicar las evaluaciones, hemos tenido 519 personas que solicitaron la evaluación y que se presentaron. De esas 519, fueron aprobadas 353 personas y 166 no aprobaron (32 por ciento).

“En la parte teórica, en donde más fallan, es en el conocimiento de lo establecido en el reglamento de tránsito. En tanto, en la parte práctica, es en el tema de manejo y equilibrio en las curvas del circuito de evaluación”, indicó el director General de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la SSC, quien precisó que la prueba puede durar entre una y dos horas, de acuerdo a la afluencia de la gente.

Además, Javier Berain señaló que aquellas personas que reprueben la evaluación pueden volverla a realizar las veces que sea necesario. Y puntualizó que desde el 26 de julio hasta el primero de noviembre las pruebas se realizarán de manera gratuita, por lo que exhortó a los motociclistas a asistir a realizar la prueba de manejo, pues posteriormente tendrá un costo de 150 pesos.

“El examen por sí mismo es un primer filtro para las personas que no saben manejar y para que no pongan en riesgo su vida y la de los demás. (…) Tenemos disponibilidad, hasta ahorita no hemos tenido saturación del servicio. Si tú quieres sacar una cita lo puedes hacer. Conforme ha aumentado la demanda, hemos estado incrementando las capacidades del centro de evaluación que tenemos en Iztapalapa”, indicó.

El examen consta de dos partes: una teórica y una práctica. La parte teórica consiste en preguntas sobre el manejo de la motocicleta, sus partes, sus componentes y sobre el reglamento de tránsito que se aplica a motocicletas. En tanto, en la práctica se realizan pruebas de pericia al manejar, así como de frenado.

“Para llevar a cabo la evaluación tienen que llevar su motocicleta y casco. El casco es obligatorio para llevar a cabo la prueba, si no lo llevas no te vamos a permitir hacer la evaluación. Además, recomendamos traer bolsas y pantalón especial, pero si no traes aún te permitiremos hacer la evaluación.

“Aún no tenemos planes de abrir otro espacio, al menos en este año 2021, dado que no hemos tenido un tope en la demanda. Está dentro de nuestras capacidades y proyecciones que podamos tener varios centros de evaluación en la ciudad, pero primero necesitaríamos agotar el espacio que tenemos en Iztapalapa para buscar hacerlo en otra alcaldía”, indicó el director de Normatividad de Tránsito.

Las evaluaciones para las certificaciones se realizan a través en cuatro centros certificadores: dos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial (AMECAP), ubicados en la alcaldía GAM y con un costo de 460 pesos; otro en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), igualmente con un costo de 460 pesos; y por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el cual es de 150 pesos.