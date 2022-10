Motos en CDMX atropellan a dos mil personas en 42 meses

De 2019 al primer semestre de 2022 en la Ciudad de México se reportaron dos mil tres personas atropelladas por motociclistas. De los lugares donde más se registran este tipo de accidentes, la Subsecretaría de Control de Tránsito informó que son el Periférico, Avenida Insurgentes y el Eje 1 Poniente.

Datos obtenidos por El Sol de México mediante una solicitud de transparencia sobre ese tipo de accidentes registrados en la capital indican que Paseo la Reforma es la que menos reportes tiene con nueve ocurridos en los primeros seis meses de 2022 y ninguno en los años anteriores.

La dependencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que el registro más alto de transeúntes atropellados corresponde a 2019 con 598 casos, en 2020 fueron 399, el año pasado hubo 558 y en el primer semestre de 2022 la cifra es de 448.

El año pasado fue el que tuvo el mayor número de fallecidos con 11, le sigue 2019 con seis, cinco en 2020 y en el primer semestre del año el reporte es de cuatro.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de la SSC, las vialidades con más casos de personas atropelladas por motocicletas son Periférico con 61; Avenida Insurgentes con 45 y el Eje 1 Poniente con 49; otras son el Eje 1 Norte, que atraviesa la zona de Tepito, con un registro de 47; el Eje 3 Oriente con 45 y la Avenida Tláhuac con 44 casos.

Los heridos por hechos de tránsito de motociclistas fueron un total de dos mil 246 en este periodo de tiempo.

Sobre las medidas que toma para prevenir estos accidentes, la Subsecretaría de Control de Tránsito respondió a este diario que realiza inspecciones y auditorías de las vialidades e intersecciones que han registrado más incidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas en los años de referencia, “resultando un análisis de mejoramiento de movilidad y seguridad vial, lo cual permitirá evaluar el impacto para adoptar nuevas medidas del uso de la red vial de acuerdo con la normatividad vigente de la ciudad”.

Según reportes de prensa, el 23 de agosto pasado un motociclista atropelló a un peatón cuando intentaba cruzar la avenida Chapultepec, a la altura de la avenida Bucareli, frente al mercado Juárez, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El peatón trató de ganar el cruce de vehículos y fue impactado en el carril central de la avenida. Después de salir proyectado, un vehículo pasó encima de esta persona. Por el golpe recibido, el motociclista también cayó de su unidad, por lo que resultó lesionado de la pierna izquierda y con golpes múltiples.

En otro caso, el 14 de agosto de 2021, un joven de 22 años atropelló y mató a un hombre mayor de 60 años que cruzaba la calzada Ignacio Zaragoza.

CRUCES PELIGROSOS

Laura González Villaseñor, directora del Salón Internacional de la Motocicleta, señaló al Circuito Interior, Río Churubusco, la Avenida Jalisco, el Viaducto Miguel Alemán, Avenida Constituyentes, Observatorio y las cercanías del Metro Tacubaya como las vialidades más peligrosas para quienes usan esos vehículos por los accidentes registrados en ellas.

En entrevista con El Sol de México reconoció que es necesario cumplir con el Reglamento de Tránsito. “Creemos que el motociclismo lo vivimos con pasión, pero debe realizarse con responsabilidad. Las motocicletas adquieren mayor presencia como medio de transporte, para muchas personas en diferentes estados de la República reflejan muchos beneficios y ventajas, por eso nosotros, en conjunto con otras entidades, debemos realizar esfuerzos para fomentar la cultura y la seguridad vial”, manifestó.

Sin proporcionar cifras de personas atropelladas por motocicletas, informó a este diario que en el primer trimestre de 2022 hubo siete mil 794 accidentes de tránsito en la capital del país, en los que participaron tres mil 210 personas a bordo de estos vehículos. En esos hechos murieron 98 personas, de las cuales 40 eran motociclistas.

Interrogada sobre si, en términos generales, los manejadores de motos saben conducir, González Villaseñor comentó: “Yo creo que tenemos diferentes tipos de motociclistas, yo no me aventuraría a decir un porcentaje sobre todo cuando no se capacitan y las utilizan como herramientas de trabajo, por ejemplo, para la entrega de mensajería y reparto, creo que sí hace falta más responsabilidad para trasladarse en una motocicleta”.