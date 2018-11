Ciclistas de luto: muere atropellado trabajador de Rappi

Un joven ciclista dedicado a repartir comida falleció luego de ser atropellado por un tráiler mientras iba a entregar un pedido, los hechos se dieron en la glorieta de intersección entre Periférico y Eje 5, al sur de la Ciudad de México.

Autoridades informaron que el conductor se dio a la fuga luego de quitarle la vida a este joven, sin embargo, calles más adelante fue detenido por policías capitalinos.

¡OTRO CICLISTA MUERTO! Hace unos minutos... si ustedes @SSP_CDMX @UCS_CDMX @RaymundoSSPCDMX no hacen nada, la sociedad SI LO VAMOS A HACER.#NoMásMuertesViales@Foro_TV @NTelevisa_com @milenio23hr @mileniotv @ImagenTVMex @reformaciudad @Reforma @pasotti_ pic.twitter.com/OKWm2MnSAa — Ferfis (@ferfisfer) November 27, 2018

Fueron sus compañeros quienes compartieron el número de identificación del joven de 22 años, para que los cuerpos de emergencia dieran aviso a sus familiares.

Autoridades recomiendan tomar rutas alternas puesto que el tránsito se vio afectado ante este lamentable incidente.

Watch what happened at 3:25 in @ricardovitela's broadcast: Ciclista repartidor de @RappiMexico muere atropellado en… https://t.co/sYFSrtn0cQ — alan (@istillthesame) November 27, 2018





Es el segundo ciclista atropellado en menos una semana

Con la muerte del trabajador de Rappi, suman dos ciclistas fallecidos en una semana en la Ciudad de México ya que hace siete días una joven ciclista, usuaria de Ecobici, fue atropellada en Avenida Chapultepec y Avenida Cuauhtémoc

La joven fue embestida por un autobús del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El chofer no se percató de la presencia de la joven y terminó embistiéndola.

Mujer ciclista, usuaria de @ecobici, muere al ser atropellada por autobús del @IPN_MX, en Av. Cuauhtémoc y Chapultepec pic.twitter.com/dY6jtBpbyO — BiciManager (@BiciManager) November 20, 2018

La víctima de aproximadamente 30 años fue atendida por servicios médicos, pero ya no presentaba signos vitales.

El chofer de la unidad fue detenido por elementos de la SSP de la Ciudad de México, mismo que fue remitido al Ministerio Público con el fin de rendir declaraciones y esclarecer su situación jurídica.





Muere otro ciclista en Puebla



Recientemente se dio el caso en el que también murió atropellado otro ciclista, este desempeñaba el cargo de funcionario de la Secretaría de Movilidad de Puebla.

Fue arrollado por el chofer de un camión del transporte público sobre la 11 Norte y la 4 Poniente frente al Mercado de Sabores.

El conductor unidad 14 de un Galgos del Sur o de la también nombrada ruta 13, pretendía escapar pero fue detenido metros adelante por testigos y vecinos de la zona quien antes de entregarlo a las autoridades lo tundieron a golpes.

La víctima, de alrededor de 28 años de edad, circulaba en una bicicleta de color blanco cuando fue arrollada por el camión que le aplastó el cráneo lo que le provocó la muerte al instante por lo que pese al arribo de paramédicos de SUMA, estos ya nada pudieron hacer por el hombre.

Ni uno más



Tras los incidentes presentados en la última semana, la muerte del joven de Puebla y la mujer de la Ciudad de México, el pasado 24 de noviembre, personas que se transportan en bicicletas se manifestaron para pedir mayores medidas de seguridad.

El contingente partió de la avenida Chapultepec hacia las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Foto: Cuartoscuro