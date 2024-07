Mujer acumuló basura por 24 años en un departamento: sus vecinos tuvieron que intervenir

Desde hace 24 años, Carmen y otras 20 familias han lidiado con los fuertes y malos olores ocasionados por la acumulación de toneladas de basura dentro del departamento 502, del edificio 10-H de la Unidad Habitacional Presidente Madero, en la alcaldía Azcapotzalco.

Vecinos cuentan que a inicios del 2000, la dueña de la vivienda comenzó a meter bolsas llenas de basura que recolectaba de otros edificios y de la calle.

Cuando los habitantes de los otros 21 departamentos detectaron esa práctica, la mujer vivía con una niña, que asumieron era su hija, a quien constantemente veían gritando en la ventana. Sin embargo, reconocen, no supieron cómo apoyarlas, pues la interacción con la familia siempre fue tensa.

Cortesía, alcaldía Azcapotzalco

La acumulación de basura estuvo acompañada de gatos y hasta palomas que también fueron introducidos por la mujer en el inmueble de casi 80 metros cuadrados.

CDMX Busca Azcapotzalco que vecinos sucios sean remitidos por personal de la alcaldía

“Todo el departamento está infestado de basura. La señora no entiende razones, uno no puede decirle nada, porque se ofende y es muy agresiva”, explicó Carmen, quien vive arriba del 502.

De acuerdo con la vecina, las quejas sobre la acumulación de basura, gatos, palomas y la aparición de malos olores y fauna nociva, como cucarachas y ratas, han sido constantes.

A veces daban aviso a las autoridades de la demarcación, que iba y limpiaba, y otras con los mismos vecinos, pero el problema no se ha detenido, pese a que la dueña dejó de vivir ahí desde hace varios años, mudándose al Estado de México.

“Ella viene y sigue metiendo basura. Tenemos registro de las quejas vecinales, pero no podemos entrar porque es propiedad privada, a pesar de que está afectando la salud de los vecinos que viven en el edificio, y de que representa un problema de protección civil”, explicó Jeannette Ortiz, representante vecinal de la unidad habitacional.

Carmen señaló que para sobrellevar el olor dejó de abrir las ventanas de su vivienda desde hace años, colocando en cada cuarto ventiladores, jergas mojadas con detergente o cloro en las rendijas bajas de las puertas, y limpiando constantemente, para evitar lo más posible la entrada de las plagas y el aire contaminado.

Cortesía, alcaldía Azcapotzalco

“Vivo arriba de ese departamento. Casi no abrimos las ventanas, es muy poco que las abrimos porque no podemos estar súper encerradas. Tenemos ventiladores en todas las habitaciones para no estar con el olor, pero pienso que ya incluso nos hicimos inmunes”, relató la vecina.

La situación, dijo, ha empeorado con la temporada de calor, en la que se registraron temperaturas máximas de 34.7 grados, y con la actual época de lluvias.

“En la época de calor, que tiene poco que terminó, el olor fue insoportable, ahora con lluvias está pasando lo mismo, por eso pedimos ayuda”, comentó.

La unidad habitacional Presidente Madero fue construida en la década de los 70 por el Infonavit, y el edificio H-10, manzana uno, cuenta con 22 departamentos, de los cuales sólo dos son rentados, mientras que el resto son ocupados por las familias propietarias que liquidaron las viviendas hace varias décadas.

A mediados de junio, algunos habitantes de ese inmueble pidieron apoyo a trabajadores de limpia particulares y a la alcaldía para sacar toda la basura del departamento; sin embargo, los trabajadores les dijeron que no era posible por ser una propiedad privada y que limpiar el lugar les costaría 30 mil pesos, precio que estaban dispuestos a juntar a través de un boteo.

Posteriormente, los vecinos se enteraron de que el servicio era gratuito, por lo que el 18 de julio, Ortiz presentó una queja a través de Locatel, denunciando el cobro excesivo.

Cortesía, alcaldía Azcapotzalco

“Llevábamos casi un mes pidiendo el apoyo, cuando los trabajadores de limpieza de la alcaldía pidieron tanto dinero fue que decidí levantar el reporte al Locatel. El jueves vino la alcaldía a limpiar y la dueña vino desde el Estado de México a abrir su departamento, pero no se acabó de limpiar”, relató Ortiz.

El lunes, entre las 10:00 y 14:00 horas, dos camiones de basura y 12 trabajadores de la demarcación retiraron 11 toneladas de desechos, que apenas representan el 15 por ciento de toda la basura, la cual fue depositada en la planta tratadora de Vallejo, informó Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco.

“Es un departamento en donde se han hecho varios operativos, lo hemos hecho con cierta frecuencia; sin embargo las personas no dejan de acumular basura (...) Los vecinos manifiestan que es una inconformidad que tiene más de 20 años, y les ha costado mucho trabajo porque esta persona se la pasa acumulando basura”, dijo a El Sol de México.

Los trabajos de limpieza, explicó, seguirán del 31 de julio al 4 de agosto, días que la dueña del departamento se comprometió a abrir el inmueble.

“Es pasar más de una semana con el problema. Queremos que no se olviden y terminen de sacar toda la basura, que hagan algo para evitar esta situación, ya son muchos años de soportar esto. Y en otros espacios de la unidad se está repitiendo. Queremos tener más seguridad y atención de las autoridades”, enfatizó Ortiz.

CDMX Agreden a concejal del PRI en Azcapotzalco

Por su tarde, Saldaña explicó que las soluciones que han analizado en las oficinas de la alcaldía es que los vecinos afectados comiencen a denunciar ante el Ministerio Público.

“Es algo difícil, lo que hemos analizado es que al final del día, lo que tendría que haber sería alguna denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía de Delitos Ambientales; sin embargo, estas personas lo hacen de manera compulsiva”, apuntó.



➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Hace tres años, en otro departamento de la misma unidad habitacional se registró un incendio, ocasionado por la acumulación de basura de otro propietario, de acuerdo con la alcaldesa.

“En esa unidad ya se tuvo en otra ocasión, en otro departamento, también con otra persona que acumulaba basura, se quedó dormido y se comenzó a incendiar, y se murió ahí la persona. Puede suceder desde incendios, portación de fauna nociva y enfermedades”, detalló la alcaldesa.