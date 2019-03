Mujeres acusan a Ismael Figueroa de acoso sexual

Trabajadoras del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se armaron de valor y denunciaron por acoso sexual a Ismael Figueroa, líder del Sindicato de los vulcanos.

Las afectadas relataron que Figueroa presuntamente obtuvo fotografías íntimas de ellas para difundirlas, sin su consentimiento como una represalia porque no accedieron a tener relaciones sexuales con él.

En entrevista para una televisora Paola Jaime, una de las trabajadoras afirmó: “Él obtuvo unas fotografías íntimas en donde aseguraba que yo me las había tomado en el interior de mi centro de trabajo, realizó una reunión de jefes, de mandos, en donde difundió todo ese contenido, lo subió vía internet, a YouTube. Antes de que las fotos salieran, él, me pidió a cambio acostarme con él, yo le dije no”.

Para reafirmar el dicho de las trabajadoras, Jaime Rocha, quien lleva 15 años laborando en bomberos afirmó que este caso no es único.

“Hay algunas compañeras que las ha publicado desnudas y a otras las han publicado sosteniendo relaciones íntimas”, dijo.

Por lo anterior, Jaime Rocha y una de sus compañeras presentaron una denuncia en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por estos hechos.

También se presentó una denunciar ante la Contraloría General, el órgano de control interno de Bomberos, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Los datos arrojaron que la Procuraduría capitalina decidió no ejercer acción penal y en las otras instancias tampoco se pudo hacer más pues se declararon incompetentes.

Trabajadoras del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México acusan al líder del sindicato, @BomberoIsmael, de acoso sexual y extorsión



Nota de @fmonterrosa #enPunto pic.twitter.com/3nnJeQPo98 — Denise Maerker (@DeniseMaerker) 13 de marzo de 2019

“Fue un proceso muy duro, terminamos por asistir al psiquiátrico del ISSSTE, medicadas por depresión, por estrés postraumático. Era un tiempo en que yo ni me quería levantar“.

Otra de las víctimas de nombre María, denunció que Figueroa le comentó que tenía que pagarle 200 mil pesos o acostarse con él.

“Obviamente no accedí a ninguna de las dos y ya después empezó a fastidiarme, me dijo que me iba a ir a lavar baños a Tlalpan, cosa que no accedí, yo estoy aquí para hacer otra cosa, no en eso, y me corrió”.

La televisora informó que el director general de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, dijo: “Lo que estamos haciendo es atenderles, escucharles y orientando u reorientando para que las instituciones públicas sean las que se encarguen de estas investigaciones”.