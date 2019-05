Narcomenudeo crece en Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ha registrado un incremento en el número de vendedores de droga al menudeo y de ambulantaje en sus inmediaciones, tras la instalación de rejas y torniquetes eléctricos en la zona deportiva de Ciudad Universitaria, lugar donde en febrero de 2018 se registró una primera balacera dentro del campus.

Así lo explicó a El Sol de México un integrante del consejo técnico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y también participante de la Comisión Local de Seguridad de esa facultad, que pidió el anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con su narración, tras la instalación de estructuras de seguridad en la zona deportiva de CU, lugar donde hace un año se registró una riña entre narcomenudistas que dejó dos lesionados por arma de fuego, dijo que se detectó un desplazamiento de éstos. Desde entonces, incluso fue evidente un incremento en el ambulantaje en inmediaciones de la facultad, sobre todo en pasillo que conecta ala FFyL con la Biblioteca Central.

El consejero explicó que, “el nivel de violencia está relacionado con la violencia que se vive en la Ciudad y en el país, pero también ha sido el movimiento que ha habido entre los vendedores, entre los dealers que se efectúa dentro de CU. Por-que como sabíamos había un grupo de vendedores que se desenvolvía en el frontón y una vez que fue cerrado muchos se pasaron a la facultad. Eso podría ocasionar un aumento específicamente en las inmediaciones de la misma”.

En un recorrido realizado por El Sol deMéxico, el jueves pasado, luego de la riña en la que resultó herida de bala una persona, se observó que el comercio ambulante se desenvuelve sin disimulo en la zona, en este pasillo, donde se pudo observar puestos de sushi, café, artesanías, tacos de canasta, dulces y artículos varios.

De hecho, en diciembre de 2008 elConsejo Universitario emitió los “Lineamientos generales para evitar el comercio dentro de la UNAM”, dentro los que se destaca que para resguardar la seguridad de las instalaciones universitarias está prohibido ejercer el comercio en lugares destinados a andadores peatonales; sin embargo, la UNAM confirmó el jueves pasado, el enfrentamiento de ambulantes.

Al consejero consultado, se le preguntó sobre las acciones del Comité de Seguridad de la facultad para frenar la comisión de actos de violencia, y de acuerdo con esta fuente, explicó que los Comités de Seguridad local son encargados, de entre otras actividades, de realizar diagnósticos“certeros” y “permanentes” sobre la incidencia de actos de violencia y otros ilícitos relacionados con la seguridad.

Aseguró también que existe un problema de coordinación y de jurisdicción entre la administración central de la UNAMy la FFyL , pues señaló que el resguardo de lo que ocurre en los pasillos que rodean la facultad, le compete a la administración central y en menor grado a la facultad.

“La comisión de seguridad local trabaja en mayor medida en materia de protección civil: qué hacer en casos de emergencias, de sismo, incendio, señalizaciones, etc. Es lo que nos hemos enfocado, pero no estoy diciendo que no nos competa la seguridad de la facultad. Se pueden tomar desde la facultad algunas medidas pero el problema es que tanto el estacionamiento de la facultad, como el Justo Sierra, como estos pasillos que rodean a la facultad forman parte de la jurisdicción de la administración central, esas son más competencias de la Comisión de Seguridad delConsejo Universitario”, relató.