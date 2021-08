Necesitan refuerzo 10% de los mayores de 60 en CDMX

De los adultos mayores de 60 años es posible que a 10 por ciento de esta población no les proteja la vacuna por cuestiones de la edad y salud, señaló el vocero de la Comisión de Atención al Covid-19 de la UNAM, Mauricio Rodríguez.

Explicó que a mayor edad, las reacciones son menos, “hay un fenómeno en el cuerpo que se llama envejecimiento del sistema inmune, que técnicamente se llama inmunosenescencia, y es que tu sistema inmune se hace más débil, no hay reacciones, y entonces es eso, no reaccionas a la vacuna tampoco”.

“Aún no está publicado, pero ya hay varias cosas que nos lo van sugiriendo de los estudios clínicos que hemos visto y de otras vacunas donde se ve que los mayores de 60, por ejemplo, la vacuna de influenza en los mayores de 60 tampoco funciona correctamente, incluso en algunos países hay una vacuna de influenza que tiene una dosis más alta que se usa para personas que tienen inmunocompromiso (defensas debilitadas)”, dijo.

También indicó que es posible, una vez que el Gobierno haya realizado todo el programa de vacunación, decida aplicar una tercera dosis a estas personas y a otras más que presenten su sistema inmune lastimado, como podrían ser aquellos trasplantados, los que reciben quimioterapia o radioterapia.

Comentó que por este fenómeno de envejecimiento del sistema inmune es por el que hay menos reacción en los adultos mayores que en los jóvenes.

El especialista destacó que es importante que la población se vacune y concluya el esquema de dos dosis.

Este diario publicó el 15 de agosto pasado que hay un millón 108 mil 938 personas de 30 años en adelante que no han acudido a vacunarse. Al respecto, el experto comentó que entre otros factores puede ser debido al miedo a la reacción al biológico, a que tienen una falsa percepción de que no están en riesgo, desconocimiento de la enfermedad, que no han tenido defunciones cerca y a que no perciben el problema como algo real.

En relación a la población que más se ha presentado a los centros de vacunación, que son los de 50 y más, manifestó que es porque ha estado más cercana a tratamientos médicos, a enfermedades, en contraste con los de 30 a 49.

Comentó que de pronto se ven videos de jóvenes de 18 en adelante con miedo a vacunarse y es porque son los que “han tenido menos contacto con aspectos de la salud, por eso tienen miedo a un piquetico, los jóvenes van al médico sólo cuando se enferman”.