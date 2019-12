Negocian espacios para los artesanos en CDMX

A lo largo de este año vendedores informales han incrementado la exigencia de espacios públicos para comercializar sus productos por lo que los bloqueos en avenida 20 de Noviembre fueron constantes, lo que orilló al gobierno de la Ciudad de México a ceder áreas de banquetas como en Insurgentes Norte, a la altura de Valentín Gómez Farías.

Las protestas la suman 20 colectivos, entre estos está Carmen Reynoso, vendedora e integrante de la Coordinadora Artesanal Indígena, quien el pasado jueves sumaba dos noches y un día bloqueando el pasillo del Antiguo Palacio del Ayuntamiento del gobierno de la ciudad.

No ha habido mes en que comerciantes informales de la comunidad indígena, entre otros, no bloqueen avenida 20 de Noviembre y el Circuito de la Plaza de la Constitución para pedir espacios de venta.

Reynoso al igual que otras mujeres, hombres y niños, han tenido que llevar sus casas de campaña para quedarse los días suficientes hasta que la administración les permita espacios. Así ha ocurrido a lo largo del año.

Llegan y ponen sus rebozos en el piso, encima sus artesanías. Así Carmen, como el resto de las indígenas, se sientan en el piso, ofrecen sus artículos a los peatones y en la pared de Palacio pegan sus cartulinas con el lema “queremos trabajar”.

Carmen criticó que sólo los permisos de romería les hayan tocado a comerciantes y no a los artesanos: “A los comerciantes no les cobran, pero a nosotros hasta 600 pesos el día y esto nos pasa en cualquier plaza que vayamos a vender”.

Pero la presión de los vendedores informales ha sido de todos los días a un costado de la oficina de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo por lo que el subsecretario de gobierno, Arturo Medina Padilla, ha tenido que atender más de 300 audiencias con los 20 colectivos de vendedores.

De estos encuentros con líderes de comerciantes ha turnado espacios de venta, este el caso de avenida Insurgentes norte en su cruce con la calle Valentín Gómez Farías, alcaldia Cuauhtémoc. Ahí hay menos ya cuatro puestos sobre la banqueta, pero a un costado también están instalados 15 pequeños comercios que están sobre el área de las distintas banderas de los estados.

Foto: Daniel Galeana

"No queremos estar así los seis años, queremos que estén en espacios adecuados por eso los proyectos del programa de desarrollo integral indígena tiende a generar espacios de exposición y venta.

"Cada que vez un grupo llega ahí tratamos de buscar al otro día o a los dos días de apoyarlos y ya los ubicamos en un lugar y llega un nuevo grupo y se planta", explicó Medina.

Durante los últimas semanas, principalmente en las fiestas de Día de Muertos, vendedores se han plantado los fines de semana en Paseo Reforma para ofrecer sus productos e incluso sobre Avenida de la República ya hay otros comerciantes haciendo lo mismo.

Reconoció que no hay una plaza para los indígenas por lo que ya están en revisión de espacios para darles uno pero esto va suceder ya que se las quiten a líderes que no las utilizan, aunque no dijo la dirección porque están en proceso de revocación de los permisos.

VA CONTRA CUOTAS

Cuestionada sobre el tema, Sheinbaum Pardo dijo que el incremento de protestas de los comerciantes se debe a que ya no le dan los comerciantes dinero a sus líderes. “Hoy no se le da, lo que se establece son las condiciones para regular el comercio en vía pública".

"Y vamos a hacer mayores avances el próximo año, de tal manera que también no tengan que estar pagando los comerciantes tanta cuota a sus propios liderazgos”, sentenció.