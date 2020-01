Negociarán con médicos que rechazan cambio a Fiscalía

A los médicos legistas adscritos a la Secretaría de Salud local no se les va a forzar a pasarse a la Fiscalía General de Justicia de las Ciudad de México, aclaró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, un día después de que 150 galenos se manifestaran en la explanada del Zócalo de la ciudad, ya que, acusan, se les está obligando a hacerlo.

Sheinbaum Pardo aclaró: "Se está trabajando en ello con la Fiscalía y la Secretaría de Salud; uno de los problemas que hacen que la gente esté mucho tiempo en los Ministerios Públicos es que a veces no hay médicos legistas, inclusive en los juzgados cívicos porque comparten médicos legistas, entonces, un problema en general es que la Secretaría de Salud es quien tiene a los médicos legistas pero es la Procuraduría, hoy la Fiscalía, quien tiene que tener una revisión de si están, de si no están, etcétera, etcétera, una supervisión por decirlo así".

Según la mandataria "eso no quiere decir que van a perder condiciones de trabajo ni nada y se está trabajando con ellos, si no es así, es probable que los que ahora están a lo mejor se queden en Salud y los nuevos en la Fiscalía, pero se va a estar en diálogo con ellos. No va a haber afectaciones, no tienen por qué manifestarse".

Explicó que la Fiscalía lo hizo para evitar este problema debido a que no hay médicos legistas, "en parte porque son dos instituciones las que atienden".